كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة
453 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد الوفيات 881,887.
كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-02-01
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد الوفيات 881,887.
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:54 PM
كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة
453 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد الوفيات 881,887.