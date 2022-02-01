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كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة

453 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة ‏جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 881,887.‏

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كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة ‏جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 881,887.‏

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
08:54 PM

كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ102,997 إصابة جديدة

453 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 102,997 إصابة ‏جديدة و453 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 74,282,892، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 881,887.‏

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