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جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بأجياد مكة تصدر تقريرها السنوي

358 ألف مستفيد من برامجها خلال العام 2021

أصدرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، تقريرها السنوي.

تضمّن التقرير أهمّ منجزات الجمعية خلال العام الماضي 2021 بعنوان: "سنابل الخير"، حيث تنوعت البرامج ما بين دورات علمية، ومحاضرات إيمانية، ودروس علمية، وإلقاء كلمات وعظية، وتوزيع مصاحف بلغات عالمية، والمشاركة في البرامج الدعوية في موسمَي رمضان والحج، وأبرز المبادرات التطوعية.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية أكثر من 358 ألف مستفيد، حيث نفّذت 3563 منشطًا دعويًّا، واستهدفت برامجُها لثلاث فئات: سكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم المكي وقدمت 559 منشطًا، وبرامج الجاليات 1916 منشطًا، وبرامج الحجاج والمعتمرين 133 منشطًا، و185 مبادرة مجتمعية، إلى جانب إقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية والبرامج الدعوية الإلكترونية.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بن عبدالحميد بتاوي أن الجمعية عامًا بعد عام تتقدم بخطى رصينة وفق رؤية واضحة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وجيران البيت المعظّم في تناغم وانسجام تام مع توجهات بلادنا الحبيبة -حرسها الله من كل سوء ومكروه- وقادة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وولي عهده الأمين سدده الله.

وأضاف "بتاوي" أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر وتوجيهاتها السديدة، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة وفق ما جاء به الكتاب والسنة.

وقال "بتاوي": إن معظم المشروعات الدعوية التي تنفذها الجمعية تحرص على أن تكون نبتة غرسها بجوار بيت الله الحرام، وثمارها اليانعة تصب في مختلف دول العالم، فيعظم الأجر أولًا، ونُقدم رؤية واضحة ناصعة مشرفة لبلادنا الحبيبة.

وفي ختام تصريحه، رفع مدير جمعية الدعوة بأجياد عصام بتاوي الشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في إنجاح البرامج والمشرعات بدعمهم السخي؛ سائلًا الله، لهم القبول والسداد في القول والعمل وأن يخلفهم خيرًا على ما أنفقوا.

رابط التقرير: https://cutt.us/e5hC9

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بأجياد مكة تصدر تقريرها السنوي
سبق

أصدرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، تقريرها السنوي.

تضمّن التقرير أهمّ منجزات الجمعية خلال العام الماضي 2021 بعنوان: "سنابل الخير"، حيث تنوعت البرامج ما بين دورات علمية، ومحاضرات إيمانية، ودروس علمية، وإلقاء كلمات وعظية، وتوزيع مصاحف بلغات عالمية، والمشاركة في البرامج الدعوية في موسمَي رمضان والحج، وأبرز المبادرات التطوعية.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية أكثر من 358 ألف مستفيد، حيث نفّذت 3563 منشطًا دعويًّا، واستهدفت برامجُها لثلاث فئات: سكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم المكي وقدمت 559 منشطًا، وبرامج الجاليات 1916 منشطًا، وبرامج الحجاج والمعتمرين 133 منشطًا، و185 مبادرة مجتمعية، إلى جانب إقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية والبرامج الدعوية الإلكترونية.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بن عبدالحميد بتاوي أن الجمعية عامًا بعد عام تتقدم بخطى رصينة وفق رؤية واضحة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وجيران البيت المعظّم في تناغم وانسجام تام مع توجهات بلادنا الحبيبة -حرسها الله من كل سوء ومكروه- وقادة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وولي عهده الأمين سدده الله.

وأضاف "بتاوي" أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر وتوجيهاتها السديدة، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة وفق ما جاء به الكتاب والسنة.

وقال "بتاوي": إن معظم المشروعات الدعوية التي تنفذها الجمعية تحرص على أن تكون نبتة غرسها بجوار بيت الله الحرام، وثمارها اليانعة تصب في مختلف دول العالم، فيعظم الأجر أولًا، ونُقدم رؤية واضحة ناصعة مشرفة لبلادنا الحبيبة.

وفي ختام تصريحه، رفع مدير جمعية الدعوة بأجياد عصام بتاوي الشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في إنجاح البرامج والمشرعات بدعمهم السخي؛ سائلًا الله، لهم القبول والسداد في القول والعمل وأن يخلفهم خيرًا على ما أنفقوا.

رابط التقرير: https://cutt.us/e5hC9

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
05:04 PM

جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بأجياد مكة تصدر تقريرها السنوي

358 ألف مستفيد من برامجها خلال العام 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، تقريرها السنوي.

تضمّن التقرير أهمّ منجزات الجمعية خلال العام الماضي 2021 بعنوان: "سنابل الخير"، حيث تنوعت البرامج ما بين دورات علمية، ومحاضرات إيمانية، ودروس علمية، وإلقاء كلمات وعظية، وتوزيع مصاحف بلغات عالمية، والمشاركة في البرامج الدعوية في موسمَي رمضان والحج، وأبرز المبادرات التطوعية.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية أكثر من 358 ألف مستفيد، حيث نفّذت 3563 منشطًا دعويًّا، واستهدفت برامجُها لثلاث فئات: سكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم المكي وقدمت 559 منشطًا، وبرامج الجاليات 1916 منشطًا، وبرامج الحجاج والمعتمرين 133 منشطًا، و185 مبادرة مجتمعية، إلى جانب إقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية والبرامج الدعوية الإلكترونية.

من جهته، أكّد المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بن عبدالحميد بتاوي أن الجمعية عامًا بعد عام تتقدم بخطى رصينة وفق رؤية واضحة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وجيران البيت المعظّم في تناغم وانسجام تام مع توجهات بلادنا الحبيبة -حرسها الله من كل سوء ومكروه- وقادة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وولي عهده الأمين سدده الله.

وأضاف "بتاوي" أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله -عز وجل- ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمر وتوجيهاتها السديدة، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة وفق ما جاء به الكتاب والسنة.

وقال "بتاوي": إن معظم المشروعات الدعوية التي تنفذها الجمعية تحرص على أن تكون نبتة غرسها بجوار بيت الله الحرام، وثمارها اليانعة تصب في مختلف دول العالم، فيعظم الأجر أولًا، ونُقدم رؤية واضحة ناصعة مشرفة لبلادنا الحبيبة.

وفي ختام تصريحه، رفع مدير جمعية الدعوة بأجياد عصام بتاوي الشكر الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في إنجاح البرامج والمشرعات بدعمهم السخي؛ سائلًا الله، لهم القبول والسداد في القول والعمل وأن يخلفهم خيرًا على ما أنفقوا.

رابط التقرير: https://cutt.us/e5hC9

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