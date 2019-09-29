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خبر "الفغم" يتصدّر "الترند".. والمغرِّدون يرثونه: بطل نذر نفسه لخدمة "الملوك"

وسط حزن كبير في الشارع السعودي على رحيل الحارس الشخصي لخادم الحرمين

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً بعنوان: #عبدالعزيز_الفغم، الذي تصدّر "الترند" في دقائق قليلة، بعد انتشار خبر وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ودوَّن خلاله المغرِّدون اعتزازهم بهذا البطل الذي نذر نفسه لخدمة "الملوك".

وكتب المغرِّدون الكثير من قصائد الرثاء على صور الفقيد ومن أبرزها "استاذنك بروح ياعالي الشان، ماودي اخليك بس غدروا في، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان، واكبر شرف خدمتك واكبر فخر لي، هذا هو المكتوب وفراقنا حان، ودعتك الرحمن تامر على شي".

وكان "الفغم"؛ يعمل ضابط الارتباط لموكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحارساً شخصياً مرافقاً له سنوات عدة، إلى أن وافته المنية الملك عبد الله يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 1436هـ، وظهر مجدداً حارساً شخصياً مرافقاً للملك سلمان بن عبدالعزيز، في أثناء استقباله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وبقي "الفغم"؛ سنوات عدة حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته، ورسمت عدسة الكاميرات عمق العلاقة الأبوية الكبيرة بين الملك سلمان، وحارسه الشخصي، وأكّدت على عظيم الوفاء والمحبة والتقدير.

ومن أبرز الدورات التي حصل عليها وأهّلته ليكون الحارس الأمين هي الصاعقة ودورة صاعقة متقدمة ودورة أمن شخصيات وعديد من الدورات المختلفة، وحصل أيضاً على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.

وفي سياقٍ متصل، قدّم المواطنون أحر التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمين، ولوالد "الحارس الشخصي للملك"، اللواء متقاعد بداح الفغم؛ وأبنائه والأسرة كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبر "الفغم" يتصدّر "الترند".. والمغرِّدون يرثونه: بطل نذر نفسه لخدمة "الملوك"
سبق

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً بعنوان: #عبدالعزيز_الفغم، الذي تصدّر "الترند" في دقائق قليلة، بعد انتشار خبر وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ودوَّن خلاله المغرِّدون اعتزازهم بهذا البطل الذي نذر نفسه لخدمة "الملوك".

وكتب المغرِّدون الكثير من قصائد الرثاء على صور الفقيد ومن أبرزها "استاذنك بروح ياعالي الشان، ماودي اخليك بس غدروا في، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان، واكبر شرف خدمتك واكبر فخر لي، هذا هو المكتوب وفراقنا حان، ودعتك الرحمن تامر على شي".

وكان "الفغم"؛ يعمل ضابط الارتباط لموكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحارساً شخصياً مرافقاً له سنوات عدة، إلى أن وافته المنية الملك عبد الله يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 1436هـ، وظهر مجدداً حارساً شخصياً مرافقاً للملك سلمان بن عبدالعزيز، في أثناء استقباله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وبقي "الفغم"؛ سنوات عدة حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته، ورسمت عدسة الكاميرات عمق العلاقة الأبوية الكبيرة بين الملك سلمان، وحارسه الشخصي، وأكّدت على عظيم الوفاء والمحبة والتقدير.

ومن أبرز الدورات التي حصل عليها وأهّلته ليكون الحارس الأمين هي الصاعقة ودورة صاعقة متقدمة ودورة أمن شخصيات وعديد من الدورات المختلفة، وحصل أيضاً على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.

وفي سياقٍ متصل، قدّم المواطنون أحر التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمين، ولوالد "الحارس الشخصي للملك"، اللواء متقاعد بداح الفغم؛ وأبنائه والأسرة كافة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:41 AM

خبر "الفغم" يتصدّر "الترند".. والمغرِّدون يرثونه: بطل نذر نفسه لخدمة "الملوك"

وسط حزن كبير في الشارع السعودي على رحيل الحارس الشخصي لخادم الحرمين

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متعب البقمي - الرياض
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أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً بعنوان: #عبدالعزيز_الفغم، الذي تصدّر "الترند" في دقائق قليلة، بعد انتشار خبر وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ودوَّن خلاله المغرِّدون اعتزازهم بهذا البطل الذي نذر نفسه لخدمة "الملوك".

وكتب المغرِّدون الكثير من قصائد الرثاء على صور الفقيد ومن أبرزها "استاذنك بروح ياعالي الشان، ماودي اخليك بس غدروا في، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان، واكبر شرف خدمتك واكبر فخر لي، هذا هو المكتوب وفراقنا حان، ودعتك الرحمن تامر على شي".

وكان "الفغم"؛ يعمل ضابط الارتباط لموكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحارساً شخصياً مرافقاً له سنوات عدة، إلى أن وافته المنية الملك عبد الله يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 1436هـ، وظهر مجدداً حارساً شخصياً مرافقاً للملك سلمان بن عبدالعزيز، في أثناء استقباله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وبقي "الفغم"؛ سنوات عدة حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته، ورسمت عدسة الكاميرات عمق العلاقة الأبوية الكبيرة بين الملك سلمان، وحارسه الشخصي، وأكّدت على عظيم الوفاء والمحبة والتقدير.

ومن أبرز الدورات التي حصل عليها وأهّلته ليكون الحارس الأمين هي الصاعقة ودورة صاعقة متقدمة ودورة أمن شخصيات وعديد من الدورات المختلفة، وحصل أيضاً على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.

وفي سياقٍ متصل، قدّم المواطنون أحر التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمين، ولوالد "الحارس الشخصي للملك"، اللواء متقاعد بداح الفغم؛ وأبنائه والأسرة كافة.

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