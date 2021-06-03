"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.المركز الوطني للأرصاد
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.