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"صحة الطائف" تحقق 4 جوائز بـ"أداء الصحة" في دورتها الرابعة

تميز في مسار الاستجابة لكوفيد 19 واللقاحات والخدمات الجديدة

حصلت صحة الطائف على 4 من جوائز أداء الصحة في دورتها الرابعة والتي تشمل 6 مسارات رئيسة، والتي سلم جوائزها اليوم وزير الصحة فهد الجلاجل.

وفي هذا السياق حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على جائزة أداء الصحة في مسار الاستجابة لكوفيد 19 فرع المستشفيات .. فيما حصل مجمع الملك فيصل الطبي و مستشفى السحن بني سعد على جائزة على أداء الصحة في مسار الخدمات الجديدة، فرع تبني خدمات تطبيق موعد فيما حصل مركز لقاحات كورونا في مسار الاستجابة لكوفيد 19 بفرع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

هذا وتعتبر جائزة أداء الصحة إحدى مبادرات برنامج أداء الصحة الذي يُعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول لها، وذلك عبر العمل على مستهدفات إستراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعمل البرنامج على التوسع المستمر في المحاور والنطاقات والخدمات وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات في المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تحقق 4 جوائز بـ"أداء الصحة" في دورتها الرابعة
سبق

حصلت صحة الطائف على 4 من جوائز أداء الصحة في دورتها الرابعة والتي تشمل 6 مسارات رئيسة، والتي سلم جوائزها اليوم وزير الصحة فهد الجلاجل.

وفي هذا السياق حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على جائزة أداء الصحة في مسار الاستجابة لكوفيد 19 فرع المستشفيات .. فيما حصل مجمع الملك فيصل الطبي و مستشفى السحن بني سعد على جائزة على أداء الصحة في مسار الخدمات الجديدة، فرع تبني خدمات تطبيق موعد فيما حصل مركز لقاحات كورونا في مسار الاستجابة لكوفيد 19 بفرع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

هذا وتعتبر جائزة أداء الصحة إحدى مبادرات برنامج أداء الصحة الذي يُعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول لها، وذلك عبر العمل على مستهدفات إستراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعمل البرنامج على التوسع المستمر في المحاور والنطاقات والخدمات وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات في المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
07:12 PM

"صحة الطائف" تحقق 4 جوائز بـ"أداء الصحة" في دورتها الرابعة

تميز في مسار الاستجابة لكوفيد 19 واللقاحات والخدمات الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حصلت صحة الطائف على 4 من جوائز أداء الصحة في دورتها الرابعة والتي تشمل 6 مسارات رئيسة، والتي سلم جوائزها اليوم وزير الصحة فهد الجلاجل.

وفي هذا السياق حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على جائزة أداء الصحة في مسار الاستجابة لكوفيد 19 فرع المستشفيات .. فيما حصل مجمع الملك فيصل الطبي و مستشفى السحن بني سعد على جائزة على أداء الصحة في مسار الخدمات الجديدة، فرع تبني خدمات تطبيق موعد فيما حصل مركز لقاحات كورونا في مسار الاستجابة لكوفيد 19 بفرع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

هذا وتعتبر جائزة أداء الصحة إحدى مبادرات برنامج أداء الصحة الذي يُعد أحد مبادرات التحول في القطاع الصحي بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول لها، وذلك عبر العمل على مستهدفات إستراتيجية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعمل البرنامج على التوسع المستمر في المحاور والنطاقات والخدمات وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات في المنظومة الصحية لتحقيق الأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام الصحي.

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