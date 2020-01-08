العراق يندد بالهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين

في بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية

ندد العراق بالهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.

وقال بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية اليوم: "نتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وتستنكر الرئاسة القصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية على الأراضي العراقية، وتجدد رفضها الانتهاك المتكرر للسيادة الوطنية وتحويل العراق إلى ساحة حرب".

وأكدت رفض العراقيين زجّ بلادهم في حرب جديدة، أو أن يكون العراق مصدر تهديد لأيّ من جيرانه، ولفتت رئاسة الجمهورية العراقية النظر إلى أن وجود قوات التحالف الدولي في العراق تم على أساس الاتفاقات المبرمة بين الحكومة العراقية والدول التي تشكل التحالف منها لضرورات محاربة الإرهاب.

ودعت إلى ضبط النفس والحكمة وتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة تهدد أمن وسلم المنطقة والعالم.

من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان صحفي اليوم الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحفظ السيادة العراقية، وإبعاد البلاد عن دائرة الصراع.

من جانبه، أدان تحالف القوى العراقية في بيان صحفي الهجمات الصاروخية الإيرانية مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سيادة الأراضي العراقية من أي انتهاك ومن أي جهة كانت، وفي إقليم كردستان أعربت الرئاسات الكردية الثلاث عن أسفها لهذه الانتهاكات داعية إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار والابتعاد عن الخيار العسكري.