وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة، فيما وصل مجموع حالات الوفاة إلى 36565 حالة وفاة.

في يوم واحد.. فرنسا تسجِّل أكثر من 49 ألف إصابة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-31 سجّلت فرنسا 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و256 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة، فيما وصل مجموع حالات الوفاة إلى 36565 حالة وفاة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 01:09 AM

في يوم واحد.. فرنسا تسجِّل أكثر من 49 ألف إصابة بكورونا فيما بلغ إجمالي الإصابات 1331984 إصابة.. وعدد الوفيات 36565





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سجّلت فرنسا 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و256 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1331984 إصابة، فيما وصل مجموع حالات الوفاة إلى 36565 حالة وفاة.