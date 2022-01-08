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شاهد.. سائح سعودي يوثق المكان الذي سيقام عليه مسجد الملك سلمان في كوبا

يتولى الصندوق السعودي للتنمية تمويل تكاليف إنشائه

وثق اليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي المعروف بـ"سائح تيوب" مقطع فيديو بمساعدة السيدة كارمن اللقطات الأولى لأول مسجد ومركز حضاري في هافانا في كوبا الذي يتولى الصندوق السعودي للتنمية تمويل تكاليف إنشاء مسجد ومركز حضاري يخدم المسلمين في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى نحو 11 مليون نسمة، بينهم أكثر من 20 ألف مسلم.

وتحدثت السيدة كارمن إلى اليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي، بأن المملكة العربية السعودية دعمت 5 مشاريع للخدمات الاجتماعية في هافانا.

وقالت إن "أحد المشاريع تم تنفيذها مبنى سكني ومكاتب للخدمات الاجتماعية على أرض الواقع، كما تمت زيارة الأرض التي سيقام عليها مسجد الملك سلمان والذي يقع على 4 شوارع، والذي يمول بناؤه الصندوق السعودي للتنمية".

ونشرت "سبق" تفاصيل بناء مسجد الملك سلمان كأول مسجد يبنى في كوبا ومن المقرر أن يقام المسجد على مساحة من الأرض تقدر بأربعة آلاف و312 متراً مربعاً، على أن يراعى في تصميمه الطراز العمراني الإسلامي والهوية العمرانية للحرمين الشريفين، وأن تتجاوز وظيفته كمكان للعبادة، ليكون رافداً من روافد السياحة بالمدينة ويسمح لسكان المدينة وزوارها من الاستفادة من مرافقه الخارجية.

وستشمل مرافق المسجد بالإضافة إلى قاعة الصلاة قاعة احتفالات ومطاعم بالإضافة إلى مكتبة عامة، ودورات مياه للعامة ولمرتادي المسجد، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومناطق للاسترخاء مغطاة بمظلات مزودة بآليات هيدروليكية تساعد على الحماية من الأمطار وأشعة الشمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. سائح سعودي يوثق المكان الذي سيقام عليه مسجد الملك سلمان في كوبا
سبق

وثق اليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي المعروف بـ"سائح تيوب" مقطع فيديو بمساعدة السيدة كارمن اللقطات الأولى لأول مسجد ومركز حضاري في هافانا في كوبا الذي يتولى الصندوق السعودي للتنمية تمويل تكاليف إنشاء مسجد ومركز حضاري يخدم المسلمين في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى نحو 11 مليون نسمة، بينهم أكثر من 20 ألف مسلم.

وتحدثت السيدة كارمن إلى اليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي، بأن المملكة العربية السعودية دعمت 5 مشاريع للخدمات الاجتماعية في هافانا.

وقالت إن "أحد المشاريع تم تنفيذها مبنى سكني ومكاتب للخدمات الاجتماعية على أرض الواقع، كما تمت زيارة الأرض التي سيقام عليها مسجد الملك سلمان والذي يقع على 4 شوارع، والذي يمول بناؤه الصندوق السعودي للتنمية".

ونشرت "سبق" تفاصيل بناء مسجد الملك سلمان كأول مسجد يبنى في كوبا ومن المقرر أن يقام المسجد على مساحة من الأرض تقدر بأربعة آلاف و312 متراً مربعاً، على أن يراعى في تصميمه الطراز العمراني الإسلامي والهوية العمرانية للحرمين الشريفين، وأن تتجاوز وظيفته كمكان للعبادة، ليكون رافداً من روافد السياحة بالمدينة ويسمح لسكان المدينة وزوارها من الاستفادة من مرافقه الخارجية.

وستشمل مرافق المسجد بالإضافة إلى قاعة الصلاة قاعة احتفالات ومطاعم بالإضافة إلى مكتبة عامة، ودورات مياه للعامة ولمرتادي المسجد، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومناطق للاسترخاء مغطاة بمظلات مزودة بآليات هيدروليكية تساعد على الحماية من الأمطار وأشعة الشمس.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
08:27 PM

شاهد.. سائح سعودي يوثق المكان الذي سيقام عليه مسجد الملك سلمان في كوبا

يتولى الصندوق السعودي للتنمية تمويل تكاليف إنشائه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
8,054

وثق اليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي المعروف بـ"سائح تيوب" مقطع فيديو بمساعدة السيدة كارمن اللقطات الأولى لأول مسجد ومركز حضاري في هافانا في كوبا الذي يتولى الصندوق السعودي للتنمية تمويل تكاليف إنشاء مسجد ومركز حضاري يخدم المسلمين في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى نحو 11 مليون نسمة، بينهم أكثر من 20 ألف مسلم.

وتحدثت السيدة كارمن إلى اليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي، بأن المملكة العربية السعودية دعمت 5 مشاريع للخدمات الاجتماعية في هافانا.

وقالت إن "أحد المشاريع تم تنفيذها مبنى سكني ومكاتب للخدمات الاجتماعية على أرض الواقع، كما تمت زيارة الأرض التي سيقام عليها مسجد الملك سلمان والذي يقع على 4 شوارع، والذي يمول بناؤه الصندوق السعودي للتنمية".

ونشرت "سبق" تفاصيل بناء مسجد الملك سلمان كأول مسجد يبنى في كوبا ومن المقرر أن يقام المسجد على مساحة من الأرض تقدر بأربعة آلاف و312 متراً مربعاً، على أن يراعى في تصميمه الطراز العمراني الإسلامي والهوية العمرانية للحرمين الشريفين، وأن تتجاوز وظيفته كمكان للعبادة، ليكون رافداً من روافد السياحة بالمدينة ويسمح لسكان المدينة وزوارها من الاستفادة من مرافقه الخارجية.

وستشمل مرافق المسجد بالإضافة إلى قاعة الصلاة قاعة احتفالات ومطاعم بالإضافة إلى مكتبة عامة، ودورات مياه للعامة ولمرتادي المسجد، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومناطق للاسترخاء مغطاة بمظلات مزودة بآليات هيدروليكية تساعد على الحماية من الأمطار وأشعة الشمس.

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