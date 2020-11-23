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18 مليون ريال.. قيمة عقود جديدة لشبكات الإنارة وتصريف السيول بالمشاعر

بهدف تقديم خدمات بلدية راقية متكاملة وتحقيق الرضا للمواطنين والمقيمين

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقوداً جديدة لشبكات الإنارة وتصريف السيول بالمشاعر المقدسة، إضافةً إلى صيانة شوارع شمال غرب مكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره 18.288.842 ريالاً.

جاء ذلك ذلك عبر طرحها في منافسات عامة تشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأمور اللازمة لتنفيذ وإتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقود ولمدة 36 شهراً ميلادياً.

وتضمنت العقود المبرمة مؤخراً؛ عقداً لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة بقيمة 8.549.192 ريالاً، وعقداً لصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمشعر عرفات بقيمة 2.930.933 ريالاً، وعقداً آخر لصيانة شوارع شمال غرب مكة المكرمة بقيمة 6.748.717 ريالاً.

وجاءت العقود بهدف تقديم خدمات بلدية راقية متكاملة، وتحقيق الرضا للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين ودفع عجلة التنمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى استحداث المشاريع الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مبادرات التحول الوطني، وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة وجودة عالية بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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18 مليون ريال.. قيمة عقود جديدة لشبكات الإنارة وتصريف السيول بالمشاعر
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقوداً جديدة لشبكات الإنارة وتصريف السيول بالمشاعر المقدسة، إضافةً إلى صيانة شوارع شمال غرب مكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره 18.288.842 ريالاً.

جاء ذلك ذلك عبر طرحها في منافسات عامة تشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأمور اللازمة لتنفيذ وإتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقود ولمدة 36 شهراً ميلادياً.

وتضمنت العقود المبرمة مؤخراً؛ عقداً لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة بقيمة 8.549.192 ريالاً، وعقداً لصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمشعر عرفات بقيمة 2.930.933 ريالاً، وعقداً آخر لصيانة شوارع شمال غرب مكة المكرمة بقيمة 6.748.717 ريالاً.

وجاءت العقود بهدف تقديم خدمات بلدية راقية متكاملة، وتحقيق الرضا للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين ودفع عجلة التنمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى استحداث المشاريع الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مبادرات التحول الوطني، وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة وجودة عالية بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:45 PM

18 مليون ريال.. قيمة عقود جديدة لشبكات الإنارة وتصريف السيول بالمشاعر

بهدف تقديم خدمات بلدية راقية متكاملة وتحقيق الرضا للمواطنين والمقيمين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقوداً جديدة لشبكات الإنارة وتصريف السيول بالمشاعر المقدسة، إضافةً إلى صيانة شوارع شمال غرب مكة المكرمة بمبلغ إجمالي قدره 18.288.842 ريالاً.

جاء ذلك ذلك عبر طرحها في منافسات عامة تشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأمور اللازمة لتنفيذ وإتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقود ولمدة 36 شهراً ميلادياً.

وتضمنت العقود المبرمة مؤخراً؛ عقداً لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة بقيمة 8.549.192 ريالاً، وعقداً لصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمشعر عرفات بقيمة 2.930.933 ريالاً، وعقداً آخر لصيانة شوارع شمال غرب مكة المكرمة بقيمة 6.748.717 ريالاً.

وجاءت العقود بهدف تقديم خدمات بلدية راقية متكاملة، وتحقيق الرضا للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين ودفع عجلة التنمية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى استحداث المشاريع الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مبادرات التحول الوطني، وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة وجودة عالية بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة.

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