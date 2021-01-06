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"أمانة الرياض" تبدأ تطبيق إلغاء الرخصة آليًّا بعد عام من انتهائها

لتفادي تراكم الرسوم على تاركي مزاولة النشاط

بدأت أمانة الرياض في تنفيذ إجراء يضمن إلغاء الرخص التجارية آليًّا بعد مرور عام واحد أو أكثر على انتهائها دون تجديد.

وأوضحت "الأمانة" أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي تراكم الرسوم على من ترك مزاولة النشاط، داعية المعنيين للمبادرة بسرعة تجديد الرخصة أو إلغائها.

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"أمانة الرياض" تبدأ تطبيق إلغاء الرخصة آليًّا بعد عام من انتهائها
سبق

بدأت أمانة الرياض في تنفيذ إجراء يضمن إلغاء الرخص التجارية آليًّا بعد مرور عام واحد أو أكثر على انتهائها دون تجديد.

وأوضحت "الأمانة" أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي تراكم الرسوم على من ترك مزاولة النشاط، داعية المعنيين للمبادرة بسرعة تجديد الرخصة أو إلغائها.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:11 PM

"أمانة الرياض" تبدأ تطبيق إلغاء الرخصة آليًّا بعد عام من انتهائها

لتفادي تراكم الرسوم على تاركي مزاولة النشاط

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
5,734

بدأت أمانة الرياض في تنفيذ إجراء يضمن إلغاء الرخص التجارية آليًّا بعد مرور عام واحد أو أكثر على انتهائها دون تجديد.

وأوضحت "الأمانة" أن الهدف من هذا الإجراء هو تفادي تراكم الرسوم على من ترك مزاولة النشاط، داعية المعنيين للمبادرة بسرعة تجديد الرخصة أو إلغائها.

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