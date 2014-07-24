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أضاحي وتغذية وأطراف صناعية.. مظلة "سلمان للإغاثة" تغطي ربوع اليمن

أكثر من 12 ألف مستفيد "أطفال وأمهات وأسر".. خدمات تضم مراكز ومحافظات

بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، خدماته الطبية والتغذوية لـ12,084 مستفيداً خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2021م.


وجرى فرز 2,637 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 692 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 889 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 439 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 993 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 525 مستفيدة، فيما حصلت 2,242 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 2,900 مراجعة من أنشطة التوعية و767 من ركن المشورة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 69 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة، استفاد منها 414 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 352 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديريات المكلا، وحجر، وبروم ميفع، وغيل باوزير، والشحر، وشبام، والقطن، ووادي العين، وحورة، وعمد، ورخية، وسيئون، وتريم، والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,112 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.

وواصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم خلال شهر يونيو 2021م، 1,267 خدمة وزعت على 853 مستفيدًا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 207 مرضى اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 646 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق وضمن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم الذين يعانون من سوء التغذية من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات ورفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أضاحي وتغذية وأطراف صناعية.. مظلة "سلمان للإغاثة" تغطي ربوع اليمن
سبق

بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، خدماته الطبية والتغذوية لـ12,084 مستفيداً خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2021م.


وجرى فرز 2,637 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 692 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 889 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 439 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 993 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 525 مستفيدة، فيما حصلت 2,242 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 2,900 مراجعة من أنشطة التوعية و767 من ركن المشورة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 69 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة، استفاد منها 414 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 352 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديريات المكلا، وحجر، وبروم ميفع، وغيل باوزير، والشحر، وشبام، والقطن، ووادي العين، وحورة، وعمد، ورخية، وسيئون، وتريم، والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,112 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.

وواصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم خلال شهر يونيو 2021م، 1,267 خدمة وزعت على 853 مستفيدًا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 207 مرضى اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 646 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق وضمن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم الذين يعانون من سوء التغذية من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات ورفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
07:53 PM

أضاحي وتغذية وأطراف صناعية.. مظلة "سلمان للإغاثة" تغطي ربوع اليمن

أكثر من 12 ألف مستفيد "أطفال وأمهات وأسر".. خدمات تضم مراكز ومحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، خدماته الطبية والتغذوية لـ12,084 مستفيداً خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2021م.


وجرى فرز 2,637 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 692 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 889 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 439 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية. فيما جرى فرز 993 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 525 مستفيدة، فيما حصلت 2,242 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 2,900 مراجعة من أنشطة التوعية و767 من ركن المشورة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 69 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة، استفاد منها 414 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 352 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديريات المكلا، وحجر، وبروم ميفع، وغيل باوزير، والشحر، وشبام، والقطن، ووادي العين، وحورة، وعمد، ورخية، وسيئون، وتريم، والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,112 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن.

وواصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم خلال شهر يونيو 2021م، 1,267 خدمة وزعت على 853 مستفيدًا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 207 مرضى اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 646 شخصًا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق وضمن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم الذين يعانون من سوء التغذية من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات ورفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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