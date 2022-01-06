النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحدود الشمالية.. معدل الاستثمار يتسارع بفضل النمو العمراني والصناعي

القطاع الخاص وجد التحفيز لاستغلال الفرص المقدمة من القطاعات الحكومية

تتمتع منطقة الحدود الشمالية بنمو متسارع وتطور مستمر في النهضة العمرانية والصناعية؛ كونها أحد المنافذ الدولية المهمة من الجهة الشمالية للمملكة والمتمثل في منفذ جديدة عرعر الذي نتج عنه حراك اقتصادي.

ويشكّل هذا المنفذ حلقة وصل بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، وقد ساهم في رفع مستوى معدل الاستثمار في المنطقة وحفز القطاع الخاص في انتهاز فرص البرامج الاستثمارية التي تقدمها القطاعات الحكومية.

وتنوعت في الوقت الحاضر أوجه النشاط الاقتصادي بالمنطقة؛ حيث افتتح موخرًا منفذ جديدة عرعر للتبادل التجاري كمرحلة أولى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، الذي بلغ حوالي 860.04 مليون ريال بلغت نسبة 47% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020م؛ حيث كان حجم التبادل التجاري حوالي 587 مليونًا.

وبحسب نتائج دراسة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية؛ أشارت إلى أن متوسط معدل النمو للتبادل التجاري بين المملكة والعراق خلال الفترة من الربع الثاني من عام 2017 حتى الربع الثاني من عام 2021م بلغ حوالي 12.8% من التبادل التجاري بين البلدين؛ منها سلع صدرت من المملكة شملت منتجات "ألومنيوم ومصنوعاته وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق وألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل ومنتجات معدنية".

وتم استيراد سلع من العراق هي ألومنيوم ومصنوعاته وصمغ وعصارات نباتية وسكر ومصنوعاته سكرية ونحاس ومصنوعاته، كما ساهم اكتشاف خام الفوسفات بكميات تجارية بمنطقة الحدود الشمالية في تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز الاقتصادي الوطني بالدرجة الأولى خلال تنويع مصادر الدخل؛ الأمر الذي حفز إلى تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، لتأخذ المنطقة نصيبها من الرخاء والتنمية تتوفر فيها مقومات الصناعات، فيما شملت النهضة صناعة الإسمنت عبر شركة أسمنت الشمالية الواقعة شرق محافظة طريف 30 كم تقريباً أهم الصناعات الحديثة، وأسهمت بشكل كبير في تقدم النهضة العمرانية.

وتزداد الحاجة إلى صناعة الإسمنت بازدياد الكثافة السكانية والحاجة إلى بناء المدن السكنية والصناعية بمرافقها التي تأخذ النمو السريع عاماً بعد عام، بالإضافة إلى توليد الوظائف وفتح المجال لأبناء المملكة بشكل عام وأبناء المنطقة بشكل خاص، في الإسهام في البناء والرخاء. ومما تتميز به المنطقة تنوعها التضاريسي، وتعد متنفساً طبيعياً لهواة الرحلات البرية، خاصة أوقات الربيع إذا تكتسي براري المنطقة بحلة خضراء بعد هطول الأمطار واشتهرت قديماً -وما زالت- بكونها منطقة رعوية يكثر فيها رعي الأغنام والإبل نظراً لتوافر المراعي الطبيعية.

واشتهرت المنطقة بعدد من المحميات الطبيعية مثل محمية معيلة والعويصي والغرابة، كذلك اشتهرت المنطقة بممارسة رياضة صيد الطيور "الصقور" التي اتخذت شهرة واسعة، وتكون الأجواء مناسبة للتخييم، والصيد والقنص وبالذات لمحبي الصقور.

وتأتي منطقة الحدود الشمالية من أعلى مناطق المملكة في وفرة المراعي؛ مما جعلها مصدراً للثروة الحيوانية يضيف على الميزة النسبية لها، والتي تصل إلى أرقام مليونية وتصدر إلى مناطق المملكة المجاورة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحدود الشمالية.. معدل الاستثمار يتسارع بفضل النمو العمراني والصناعي
سبق

تتمتع منطقة الحدود الشمالية بنمو متسارع وتطور مستمر في النهضة العمرانية والصناعية؛ كونها أحد المنافذ الدولية المهمة من الجهة الشمالية للمملكة والمتمثل في منفذ جديدة عرعر الذي نتج عنه حراك اقتصادي.

ويشكّل هذا المنفذ حلقة وصل بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، وقد ساهم في رفع مستوى معدل الاستثمار في المنطقة وحفز القطاع الخاص في انتهاز فرص البرامج الاستثمارية التي تقدمها القطاعات الحكومية.

وتنوعت في الوقت الحاضر أوجه النشاط الاقتصادي بالمنطقة؛ حيث افتتح موخرًا منفذ جديدة عرعر للتبادل التجاري كمرحلة أولى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، الذي بلغ حوالي 860.04 مليون ريال بلغت نسبة 47% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020م؛ حيث كان حجم التبادل التجاري حوالي 587 مليونًا.

وبحسب نتائج دراسة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية؛ أشارت إلى أن متوسط معدل النمو للتبادل التجاري بين المملكة والعراق خلال الفترة من الربع الثاني من عام 2017 حتى الربع الثاني من عام 2021م بلغ حوالي 12.8% من التبادل التجاري بين البلدين؛ منها سلع صدرت من المملكة شملت منتجات "ألومنيوم ومصنوعاته وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق وألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل ومنتجات معدنية".

وتم استيراد سلع من العراق هي ألومنيوم ومصنوعاته وصمغ وعصارات نباتية وسكر ومصنوعاته سكرية ونحاس ومصنوعاته، كما ساهم اكتشاف خام الفوسفات بكميات تجارية بمنطقة الحدود الشمالية في تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز الاقتصادي الوطني بالدرجة الأولى خلال تنويع مصادر الدخل؛ الأمر الذي حفز إلى تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، لتأخذ المنطقة نصيبها من الرخاء والتنمية تتوفر فيها مقومات الصناعات، فيما شملت النهضة صناعة الإسمنت عبر شركة أسمنت الشمالية الواقعة شرق محافظة طريف 30 كم تقريباً أهم الصناعات الحديثة، وأسهمت بشكل كبير في تقدم النهضة العمرانية.

وتزداد الحاجة إلى صناعة الإسمنت بازدياد الكثافة السكانية والحاجة إلى بناء المدن السكنية والصناعية بمرافقها التي تأخذ النمو السريع عاماً بعد عام، بالإضافة إلى توليد الوظائف وفتح المجال لأبناء المملكة بشكل عام وأبناء المنطقة بشكل خاص، في الإسهام في البناء والرخاء. ومما تتميز به المنطقة تنوعها التضاريسي، وتعد متنفساً طبيعياً لهواة الرحلات البرية، خاصة أوقات الربيع إذا تكتسي براري المنطقة بحلة خضراء بعد هطول الأمطار واشتهرت قديماً -وما زالت- بكونها منطقة رعوية يكثر فيها رعي الأغنام والإبل نظراً لتوافر المراعي الطبيعية.

واشتهرت المنطقة بعدد من المحميات الطبيعية مثل محمية معيلة والعويصي والغرابة، كذلك اشتهرت المنطقة بممارسة رياضة صيد الطيور "الصقور" التي اتخذت شهرة واسعة، وتكون الأجواء مناسبة للتخييم، والصيد والقنص وبالذات لمحبي الصقور.

وتأتي منطقة الحدود الشمالية من أعلى مناطق المملكة في وفرة المراعي؛ مما جعلها مصدراً للثروة الحيوانية يضيف على الميزة النسبية لها، والتي تصل إلى أرقام مليونية وتصدر إلى مناطق المملكة المجاورة .

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
05:19 PM

الحدود الشمالية.. معدل الاستثمار يتسارع بفضل النمو العمراني والصناعي

القطاع الخاص وجد التحفيز لاستغلال الفرص المقدمة من القطاعات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
413

تتمتع منطقة الحدود الشمالية بنمو متسارع وتطور مستمر في النهضة العمرانية والصناعية؛ كونها أحد المنافذ الدولية المهمة من الجهة الشمالية للمملكة والمتمثل في منفذ جديدة عرعر الذي نتج عنه حراك اقتصادي.

ويشكّل هذا المنفذ حلقة وصل بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، وقد ساهم في رفع مستوى معدل الاستثمار في المنطقة وحفز القطاع الخاص في انتهاز فرص البرامج الاستثمارية التي تقدمها القطاعات الحكومية.

وتنوعت في الوقت الحاضر أوجه النشاط الاقتصادي بالمنطقة؛ حيث افتتح موخرًا منفذ جديدة عرعر للتبادل التجاري كمرحلة أولى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، الذي بلغ حوالي 860.04 مليون ريال بلغت نسبة 47% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020م؛ حيث كان حجم التبادل التجاري حوالي 587 مليونًا.

وبحسب نتائج دراسة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية؛ أشارت إلى أن متوسط معدل النمو للتبادل التجاري بين المملكة والعراق خلال الفترة من الربع الثاني من عام 2017 حتى الربع الثاني من عام 2021م بلغ حوالي 12.8% من التبادل التجاري بين البلدين؛ منها سلع صدرت من المملكة شملت منتجات "ألومنيوم ومصنوعاته وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق وألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل ومنتجات معدنية".

وتم استيراد سلع من العراق هي ألومنيوم ومصنوعاته وصمغ وعصارات نباتية وسكر ومصنوعاته سكرية ونحاس ومصنوعاته، كما ساهم اكتشاف خام الفوسفات بكميات تجارية بمنطقة الحدود الشمالية في تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز الاقتصادي الوطني بالدرجة الأولى خلال تنويع مصادر الدخل؛ الأمر الذي حفز إلى تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، لتأخذ المنطقة نصيبها من الرخاء والتنمية تتوفر فيها مقومات الصناعات، فيما شملت النهضة صناعة الإسمنت عبر شركة أسمنت الشمالية الواقعة شرق محافظة طريف 30 كم تقريباً أهم الصناعات الحديثة، وأسهمت بشكل كبير في تقدم النهضة العمرانية.

وتزداد الحاجة إلى صناعة الإسمنت بازدياد الكثافة السكانية والحاجة إلى بناء المدن السكنية والصناعية بمرافقها التي تأخذ النمو السريع عاماً بعد عام، بالإضافة إلى توليد الوظائف وفتح المجال لأبناء المملكة بشكل عام وأبناء المنطقة بشكل خاص، في الإسهام في البناء والرخاء. ومما تتميز به المنطقة تنوعها التضاريسي، وتعد متنفساً طبيعياً لهواة الرحلات البرية، خاصة أوقات الربيع إذا تكتسي براري المنطقة بحلة خضراء بعد هطول الأمطار واشتهرت قديماً -وما زالت- بكونها منطقة رعوية يكثر فيها رعي الأغنام والإبل نظراً لتوافر المراعي الطبيعية.

واشتهرت المنطقة بعدد من المحميات الطبيعية مثل محمية معيلة والعويصي والغرابة، كذلك اشتهرت المنطقة بممارسة رياضة صيد الطيور "الصقور" التي اتخذت شهرة واسعة، وتكون الأجواء مناسبة للتخييم، والصيد والقنص وبالذات لمحبي الصقور.

وتأتي منطقة الحدود الشمالية من أعلى مناطق المملكة في وفرة المراعي؛ مما جعلها مصدراً للثروة الحيوانية يضيف على الميزة النسبية لها، والتي تصل إلى أرقام مليونية وتصدر إلى مناطق المملكة المجاورة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,615

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة