بالفيديو.. الأبطال أزاحوا القطار لإنقاذ امرأة

في ثوان فقط، تكاتف عشرات الأشخاص لإنقاذ امرأة عَلِقت قدمها في فتحة ضيقة بين الرصيف والمترو؛ فيما هُرِع آخرون لإبلاغ السائق، في مشهد بطولي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية، أن المرأة البالغة من العمر 45 عاماً، كانت تهم بالنزول من المترو في مدينة بوسطن الأمريكية، عندما عَلِقت ساقها في الفتحة الضيقة؛ مما تَسَبّب في إصابتها بجرح عميق وصل إلى العظم.

وما إن حدث ذلك؛ حتى تَجَمّع عشرات الأشخاص في محاولة لدفع المترو وإبعاده عن الرصيف؛ ليتمكنوا من سحبها وإخراج ساقها من الفتحة.

والغريب، أن المرأة توسلت للمحيطين بها عدم الاتصال بالإسعاف؛ قائلة إنها لن تتمكن من دفع ثمن الخدمة التي قد تصل إلى نحو ألفيْ دولار؛ مما دفعهم للف جرحها ونقلها إلى المستشفى.

ووجد الأطباء في "بوسطن ميديكال سنتر" -حيث تم نقل السيدة- أن الجرح عميق جداً، وأنها ستحتاج لإجراء عملية.