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"إطعام" ولجنة أصدقاء المرضى يوقعان اتفاقية لتأمين وجبات للمرضى المحتاجين

بحضور نائب أمير الرياض.. والاتفاقية نصت على تحقيق ثقافة المسؤولية الاجتماعية

بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وقع عضو لجنة الجمعية الخيرية للطعام بالرياض "إطعام" سلامة بن ملهي بن سعيدان، اتفاقية تأمين وجبات جاهزة للمرضى المحتاجين مع لجنة أصدقاء المرضى بالرياض، ومثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، وذلك في حفل أقيم مؤخراً لجمعية إطعام.

ونصت الاتفاقية على تحقيق ثقافة المسؤولية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة عبر برنامج إطعام المرضى المحتاجين وتقديم قوائم للأسر وتحديثها ودراسة الحالة الاجتماعية والتزام الجمعية بتقديم وجبات جاهزة بالطريقة المناسبة والكمية اللازمة.

وأعرب سلامة بن ملهي بن سعيدان عن بالغ شكره لنائب أمير منطقة الرياض على دعمه ورعايته لبرامج ونشاطات الجمعية ومتابعته المباشرة وحرصه على دعم المسؤوليات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والقطاعات غير الربحية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم التوجه الخيري في المنطقة وعجلة التنمية والتعاون المجتمعي.

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"إطعام" ولجنة أصدقاء المرضى يوقعان اتفاقية لتأمين وجبات للمرضى المحتاجين
سبق

بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وقع عضو لجنة الجمعية الخيرية للطعام بالرياض "إطعام" سلامة بن ملهي بن سعيدان، اتفاقية تأمين وجبات جاهزة للمرضى المحتاجين مع لجنة أصدقاء المرضى بالرياض، ومثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، وذلك في حفل أقيم مؤخراً لجمعية إطعام.

ونصت الاتفاقية على تحقيق ثقافة المسؤولية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة عبر برنامج إطعام المرضى المحتاجين وتقديم قوائم للأسر وتحديثها ودراسة الحالة الاجتماعية والتزام الجمعية بتقديم وجبات جاهزة بالطريقة المناسبة والكمية اللازمة.

وأعرب سلامة بن ملهي بن سعيدان عن بالغ شكره لنائب أمير منطقة الرياض على دعمه ورعايته لبرامج ونشاطات الجمعية ومتابعته المباشرة وحرصه على دعم المسؤوليات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والقطاعات غير الربحية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم التوجه الخيري في المنطقة وعجلة التنمية والتعاون المجتمعي.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
09:27 PM

"إطعام" ولجنة أصدقاء المرضى يوقعان اتفاقية لتأمين وجبات للمرضى المحتاجين

بحضور نائب أمير الرياض.. والاتفاقية نصت على تحقيق ثقافة المسؤولية الاجتماعية

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أحمد البراهيم - الرياض
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بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وقع عضو لجنة الجمعية الخيرية للطعام بالرياض "إطعام" سلامة بن ملهي بن سعيدان، اتفاقية تأمين وجبات جاهزة للمرضى المحتاجين مع لجنة أصدقاء المرضى بالرياض، ومثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، وذلك في حفل أقيم مؤخراً لجمعية إطعام.

ونصت الاتفاقية على تحقيق ثقافة المسؤولية الاجتماعية ودعم الفئات المحتاجة عبر برنامج إطعام المرضى المحتاجين وتقديم قوائم للأسر وتحديثها ودراسة الحالة الاجتماعية والتزام الجمعية بتقديم وجبات جاهزة بالطريقة المناسبة والكمية اللازمة.

وأعرب سلامة بن ملهي بن سعيدان عن بالغ شكره لنائب أمير منطقة الرياض على دعمه ورعايته لبرامج ونشاطات الجمعية ومتابعته المباشرة وحرصه على دعم المسؤوليات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والقطاعات غير الربحية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم التوجه الخيري في المنطقة وعجلة التنمية والتعاون المجتمعي.

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