عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها".

وشملت الأمطار "مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبو

هطول أمطار متفاوتة الغزارةعلى منطقة جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-28 هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم, أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان. وشملت الأمطار "مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبو عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها".

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 05:10 PM

هطول أمطار متفاوتة الغزارةعلى منطقة جازان شملت عددًا من المحافظات





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هطلت الليلة الماضية وصباح اليوم, أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان.

وشملت الأمطار "مدينة مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات هروب، وأحد المسارحة، والعارضة، وأبو

عريش ، وفيفا، والداير بني مالك ، والرّيث ، ومراكز الحقو، والعالية، والفطيحة، و الشقيق ، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها".