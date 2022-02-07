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"ابن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

كما تم بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن الشقيق.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

كما تم بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن الشقيق.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
06:37 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:52 AM

"ابن فرحان" يستعرض العلاقات الثنائية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كل مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

كما تم بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن الشقيق.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب الأمريكي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

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