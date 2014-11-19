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"الاتحاد" يتغلب على "جدة" وديًّا بثلاثية برازيلية

منح اللاعبين إجازة قبل مواجهة "الطائي"

تغلَّب فريق الاتحاد على نظيره جدة (أحد فِرق دوري الدرجة الأولى) بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم في المباراة الودية التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد.

سجَّل أهداف الاتحاد كلٌّ من البرازيلي إيجور كورنادو (13)، ومواطنه رومارينهو الهدف الثاني (27). وعلى وقع هذه الثنائية انتهى الشوط الأول. وتمكن فريق جدة من تسجيل هدفه الوحيد بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يعزز البرازيلي الآخر برونو هنريكي الهدف الثالث لأصحاب الضيافة قبل 3 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

ومنح كونترا إجازة للاعبين على أن يعاودوا تدريباتهم مساء الأحد المقبل استعدادًا لمباراة الطائي ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين السعودي المقررة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يُشار إلى أن مباراة الاتحاد ومضيفه الهلال ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي كان من المقرر إقامتها بعد غد الأحد الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، تأجلت نظير ارتباط منافسه الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي المقرر يوم 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يتغلب على "جدة" وديًّا بثلاثية برازيلية
سبق

تغلَّب فريق الاتحاد على نظيره جدة (أحد فِرق دوري الدرجة الأولى) بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم في المباراة الودية التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد.

سجَّل أهداف الاتحاد كلٌّ من البرازيلي إيجور كورنادو (13)، ومواطنه رومارينهو الهدف الثاني (27). وعلى وقع هذه الثنائية انتهى الشوط الأول. وتمكن فريق جدة من تسجيل هدفه الوحيد بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يعزز البرازيلي الآخر برونو هنريكي الهدف الثالث لأصحاب الضيافة قبل 3 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

ومنح كونترا إجازة للاعبين على أن يعاودوا تدريباتهم مساء الأحد المقبل استعدادًا لمباراة الطائي ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين السعودي المقررة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يُشار إلى أن مباراة الاتحاد ومضيفه الهلال ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي كان من المقرر إقامتها بعد غد الأحد الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، تأجلت نظير ارتباط منافسه الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي المقرر يوم 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
10:03 PM

"الاتحاد" يتغلب على "جدة" وديًّا بثلاثية برازيلية

منح اللاعبين إجازة قبل مواجهة "الطائي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تغلَّب فريق الاتحاد على نظيره جدة (أحد فِرق دوري الدرجة الأولى) بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم في المباراة الودية التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد.

سجَّل أهداف الاتحاد كلٌّ من البرازيلي إيجور كورنادو (13)، ومواطنه رومارينهو الهدف الثاني (27). وعلى وقع هذه الثنائية انتهى الشوط الأول. وتمكن فريق جدة من تسجيل هدفه الوحيد بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يعزز البرازيلي الآخر برونو هنريكي الهدف الثالث لأصحاب الضيافة قبل 3 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

ومنح كونترا إجازة للاعبين على أن يعاودوا تدريباتهم مساء الأحد المقبل استعدادًا لمباراة الطائي ضمن الجولة الـ13 من دوري المحترفين السعودي المقررة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يُشار إلى أن مباراة الاتحاد ومضيفه الهلال ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي كان من المقرر إقامتها بعد غد الأحد الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، تأجلت نظير ارتباط منافسه الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي المقرر يوم 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

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