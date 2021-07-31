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"الصحة" تجدِّد دعوتها لمخالطي المصابين بكورونا لعزل أنفسهم

نشرت فيديو توعويًّا للشيخ عبدالله المطلق للحث على ذلك

قالت وزارة الصحة إن المسلم الخيِّر حريص على سلامة غيره كحرصه على سلامة نفسه؛ لذلك يلتزم بالعزل المنزلي في حال خالط مصابًا لحماية الجميع.

ونشرت "الصحة" مقطع فيديو قصيرًا لعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، قال فيه: "الهدي النبوي في تعامله مع الأمراض المعدية له ركائز، الركيزة الأولى عزل الإنسان نفسه إن كان مصابًا لئلا تتعدى الإصابة إلى غيره، وإن كان سليمًا لئلا تنتقل الإصابة إليه".

واستشهد "المطلق" بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فر من المجذوم فرارك من الأسد"، وقال للمجذوم: "ارجع فقد بايعناك".

وأضاف: "فالإنسان المسلم حريص على سلامة نفسه، وحريص على سلامة غيره؛ لأن هذا مقتضى إيمانه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ونحن نحب لأنفسنا السلامة، ونحب لغيرنا السلامة".

وتابع: "الهدي النبوي يؤكد علينا أن نعزل أنفسنا لئلا نضرها، ولئلا نضر غيرنا. فالعزل حماية وحصانة، حفظنا الله وإياكم".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تجدِّد دعوتها لمخالطي المصابين بكورونا لعزل أنفسهم
سبق

قالت وزارة الصحة إن المسلم الخيِّر حريص على سلامة غيره كحرصه على سلامة نفسه؛ لذلك يلتزم بالعزل المنزلي في حال خالط مصابًا لحماية الجميع.

ونشرت "الصحة" مقطع فيديو قصيرًا لعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، قال فيه: "الهدي النبوي في تعامله مع الأمراض المعدية له ركائز، الركيزة الأولى عزل الإنسان نفسه إن كان مصابًا لئلا تتعدى الإصابة إلى غيره، وإن كان سليمًا لئلا تنتقل الإصابة إليه".

واستشهد "المطلق" بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فر من المجذوم فرارك من الأسد"، وقال للمجذوم: "ارجع فقد بايعناك".

وأضاف: "فالإنسان المسلم حريص على سلامة نفسه، وحريص على سلامة غيره؛ لأن هذا مقتضى إيمانه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ونحن نحب لأنفسنا السلامة، ونحب لغيرنا السلامة".

وتابع: "الهدي النبوي يؤكد علينا أن نعزل أنفسنا لئلا نضرها، ولئلا نضر غيرنا. فالعزل حماية وحصانة، حفظنا الله وإياكم".

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
08:26 PM
اخر تعديل
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:34 AM

"الصحة" تجدِّد دعوتها لمخالطي المصابين بكورونا لعزل أنفسهم

نشرت فيديو توعويًّا للشيخ عبدالله المطلق للحث على ذلك

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منصور الشلاقي - الرياض
2
7,535

قالت وزارة الصحة إن المسلم الخيِّر حريص على سلامة غيره كحرصه على سلامة نفسه؛ لذلك يلتزم بالعزل المنزلي في حال خالط مصابًا لحماية الجميع.

ونشرت "الصحة" مقطع فيديو قصيرًا لعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، قال فيه: "الهدي النبوي في تعامله مع الأمراض المعدية له ركائز، الركيزة الأولى عزل الإنسان نفسه إن كان مصابًا لئلا تتعدى الإصابة إلى غيره، وإن كان سليمًا لئلا تنتقل الإصابة إليه".

واستشهد "المطلق" بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فر من المجذوم فرارك من الأسد"، وقال للمجذوم: "ارجع فقد بايعناك".

وأضاف: "فالإنسان المسلم حريص على سلامة نفسه، وحريص على سلامة غيره؛ لأن هذا مقتضى إيمانه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ونحن نحب لأنفسنا السلامة، ونحب لغيرنا السلامة".

وتابع: "الهدي النبوي يؤكد علينا أن نعزل أنفسنا لئلا نضرها، ولئلا نضر غيرنا. فالعزل حماية وحصانة، حفظنا الله وإياكم".

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