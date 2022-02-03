يلتقي رئيسها وكبار مسؤوليها.. زيارة مرتقبة من وزير الداخلية لباكستان

متوقعة الاثنين وتستغرق يومًا واحدًا تلبية لدعوة من نظيره في إسلام أباد

ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، سيقوم بزيارة إلى إسلام أباد يوم الاثنين المقبل؛ تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني شيخ رشيد أحمد.

وأوضحت الداخلية الباكستانية، في بيان نشرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين خلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ووزير الداخلية، سيلتقون الوزير السعودي خلال الزيارة.