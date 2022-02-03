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يلتقي رئيسها وكبار مسؤوليها.. زيارة مرتقبة من وزير الداخلية لباكستان

متوقعة الاثنين وتستغرق يومًا واحدًا تلبية لدعوة من نظيره في إسلام أباد

ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، سيقوم بزيارة إلى إسلام أباد يوم الاثنين المقبل؛ تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني شيخ رشيد أحمد.

وأوضحت الداخلية الباكستانية، في بيان نشرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين خلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ووزير الداخلية، سيلتقون الوزير السعودي خلال الزيارة.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزارة الداخلية الباكستانية باكستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يلتقي رئيسها وكبار مسؤوليها.. زيارة مرتقبة من وزير الداخلية لباكستان
سبق

ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، سيقوم بزيارة إلى إسلام أباد يوم الاثنين المقبل؛ تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني شيخ رشيد أحمد.

وأوضحت الداخلية الباكستانية، في بيان نشرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين خلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ووزير الداخلية، سيلتقون الوزير السعودي خلال الزيارة.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:22 AM

يلتقي رئيسها وكبار مسؤوليها.. زيارة مرتقبة من وزير الداخلية لباكستان

متوقعة الاثنين وتستغرق يومًا واحدًا تلبية لدعوة من نظيره في إسلام أباد

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خالد علي - الرياض
0
79

ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، سيقوم بزيارة إلى إسلام أباد يوم الاثنين المقبل؛ تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني شيخ رشيد أحمد.

وأوضحت الداخلية الباكستانية، في بيان نشرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن وزير الداخلية السعودي سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين خلال زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ووزير الداخلية، سيلتقون الوزير السعودي خلال الزيارة.

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