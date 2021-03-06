النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عدم تمديد الإجراءات الاحترازية.. مع تشديد الرقابة والجولات

"الداخلية" تعلن رفع تعليق تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي وعودة المراكز الرياضية

تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه

بعد اجتماع مع رئيس مجموعة القناة الشيخ وليد البراهيم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)".

وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، ويُعرَض على mbc ".

رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ هيئة الترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه
سبق

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)".

وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، ويُعرَض على mbc ".

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
12:31 AM

تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه

بعد اجتماع مع رئيس مجموعة القناة الشيخ وليد البراهيم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
27,002

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)".

وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، ويُعرَض على mbc ".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,570
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,044

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة