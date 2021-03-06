أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)".
وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، ويُعرَض على mbc ".
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تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه
بعد اجتماع مع رئيس مجموعة القناة الشيخ وليد البراهيم
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)".
وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، ويُعرَض على mbc ".
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.
تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه
بعد اجتماع مع رئيس مجموعة القناة الشيخ وليد البراهيم
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عملاً سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، سيُعرَض على قناة mbc برعاية من الهيئة العامة للترفيه.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)".
وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، ويُعرَض على mbc ".