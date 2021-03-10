بالفيديو.. "العرفج": حسب الإحصائيات.. توطين المطاعم والمقاهي سيوفِّر ربع مليون وظيفة للسعوديين

أكد أن القانون لا يحمي المغفلين.. ويجب التوقف عن السذاجة في التعاملات المادية مع الوافدين

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن السعوديين لديهم إقبال على شرب القهوة، والإحصائيات تقول إن المقاهي ستوفِّر ربع مليون وظيفة للسعوديين في حال سعودة هذا القطاع.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن مهنة المطاعم والمقاهي أصيلة في مجتمعنا، مؤكدًا أن في طفولته كان أغلب من يديرون المطاعم والمقاهي بالمدينة المنورة سعوديين. مضيفًا: "أتمنى ألا يخجل سعودي اليوم من العمل في مطعم أو مقهى".

كما أكد عامل المعرفة أن القانون لم يعد يحمي المغفلين، ويجب أن نتوقف عن السذاجة في التعاملات المادية مع الوافدين! وأضاف: "حاجتنا ماسة إلى منهج دراسي عن موضوع الاحتيال والنصب الإلكتروني؛ لأنه لم يعد هناك طفل إلا وبين يديه جوال".

وفي فقرة "سيرة وتر" فقد روى الشاعر ‫خالد العوض لبرنامج يا هلا بالعرفج قصة أغنية (قاعد على قلبك) للفنانة ‫وعد، من ألحان الموسيقار ‫ناصر الصالح.