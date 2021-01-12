رئيس دولة أوروبية يصاب بفيروس كورونا

قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية

قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي تبدو شبه محسومة لصالحه، أُعلن أمس الاثنين، أن الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، مصاب بكوفيد-19.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أعلنت الرئاسة البرتغالية، أن سوزا (72 عامًا) قد اضطر لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطور يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية.

وقالت الرئاسة في بيان: إن الرئيس لم تظهر عليه أي أعراض مرضية، وهو يخضع لحجر صحي في مقر سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.