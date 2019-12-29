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نوبة قلبية.. هبوط اضطراري في الرياض لطائرة قادمة من نيويورك

الرحلة كانت في طريقها إلى أبو ظبي ومنها للهند

اضطرت طائرة ركاب للقيام بهبوط اضطراري في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن أصيبت إحدى المسافرات إلى الهند بنوبة قلبية خلال رحلة من مدينة نيويورك الأمريكية.. كانت الرحلة في طريقها إلى أبو ظبي، ومنها إلى الهند؛ وذلك مساء الجمعة الماضية.

وذكرت تقارير هندية أن الراكبة -وهي من الجنسية الهندية وتبلغ من العمر 60 عامًا- كانت مع ابنتها خلال الرحلة حين شعرت بآلام شديدة في منطقة الصدر؛ مما استدعى إعلان حالة طوارئ وطلب الهبوط في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وفور هبوط الطائرة تم نقل المسافرة إلى المستشفى؛ حيث قُدّمت لها الرعاية الصحية اللازمة حتى استقرت حالتها.

نوبة قلبية هبوط اضطراري الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نوبة قلبية.. هبوط اضطراري في الرياض لطائرة قادمة من نيويورك
سبق

اضطرت طائرة ركاب للقيام بهبوط اضطراري في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن أصيبت إحدى المسافرات إلى الهند بنوبة قلبية خلال رحلة من مدينة نيويورك الأمريكية.. كانت الرحلة في طريقها إلى أبو ظبي، ومنها إلى الهند؛ وذلك مساء الجمعة الماضية.

وذكرت تقارير هندية أن الراكبة -وهي من الجنسية الهندية وتبلغ من العمر 60 عامًا- كانت مع ابنتها خلال الرحلة حين شعرت بآلام شديدة في منطقة الصدر؛ مما استدعى إعلان حالة طوارئ وطلب الهبوط في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وفور هبوط الطائرة تم نقل المسافرة إلى المستشفى؛ حيث قُدّمت لها الرعاية الصحية اللازمة حتى استقرت حالتها.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
08:24 AM

نوبة قلبية.. هبوط اضطراري في الرياض لطائرة قادمة من نيويورك

الرحلة كانت في طريقها إلى أبو ظبي ومنها للهند

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,767

اضطرت طائرة ركاب للقيام بهبوط اضطراري في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن أصيبت إحدى المسافرات إلى الهند بنوبة قلبية خلال رحلة من مدينة نيويورك الأمريكية.. كانت الرحلة في طريقها إلى أبو ظبي، ومنها إلى الهند؛ وذلك مساء الجمعة الماضية.

وذكرت تقارير هندية أن الراكبة -وهي من الجنسية الهندية وتبلغ من العمر 60 عامًا- كانت مع ابنتها خلال الرحلة حين شعرت بآلام شديدة في منطقة الصدر؛ مما استدعى إعلان حالة طوارئ وطلب الهبوط في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وفور هبوط الطائرة تم نقل المسافرة إلى المستشفى؛ حيث قُدّمت لها الرعاية الصحية اللازمة حتى استقرت حالتها.

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