"كورونا" ينشر عدواه بين 30550 إيطاليًا جديدًا
عدد المرضى يرتفع إلى 790337
سجلت إيطاليا اليوم (الأربعاء)، 30550 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و352 وفاة جديدة في أنحاء البلاد.
وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 790337 حالة، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 39764 حالة.
"كورونا" ينشر عدواه بين 30550 إيطاليًا جديدًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-04
سجلت إيطاليا اليوم (الأربعاء)، 30550 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و352 وفاة جديدة في أنحاء البلاد.
وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 790337 حالة، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 39764 حالة.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
09:14 PM
"كورونا" ينشر عدواه بين 30550 إيطاليًا جديدًا
عدد المرضى يرتفع إلى 790337
سجلت إيطاليا اليوم (الأربعاء)، 30550 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و352 وفاة جديدة في أنحاء البلاد.
وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 790337 حالة، وفقًا لـ "رويترز".
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 39764 حالة.