وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 39764 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 790337 حالة، وفقًا لـ "رويترز".

سجلت إيطاليا اليوم (الأربعاء)، 30550 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و352 وفاة جديدة في أنحاء البلاد.

"كورونا" ينشر عدواه بين 30550 إيطاليًا جديدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-04 سجلت إيطاليا اليوم (الأربعاء)، 30550 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و352 وفاة جديدة في أنحاء البلاد. وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 790337 حالة، وفقًا لـ "رويترز".

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 39764 حالة.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 09:14 PM

"كورونا" ينشر عدواه بين 30550 إيطاليًا جديدًا عدد المرضى يرتفع إلى 790337





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سجلت إيطاليا اليوم (الأربعاء)، 30550 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و352 وفاة جديدة في أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 790337 حالة، وفقًا لـ "رويترز".





وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 39764 حالة.