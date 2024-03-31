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"التدريب التقني" يعتمد فصلًا صيفيًّا للمتدربين للعام الحالي

يستمر لمدة 8 أسابيع وفق مجموعة من الضوابط المحددة

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الفصل الصيفي للمتدربين للعام التدريبي 1439/ 1440هـ‍ بالكليات التقنية وفروعها، ولبرنامجيْ الدبلوم والبكالوريوس؛ وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لفترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين، وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية، ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة؛ وذلك للفصل الأول من العام التدريبي القادم.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل في تاريخ 7/ 9/ 1440هـ، وينتهي التسجيل في 16/ 9/ 1440هـ؛ فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/ 10/ 1440هـ، ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4/ 12/ 1440هـ، وستكون ساعات التدريب ضِعف عدد ساعات الاتصال المعتمدة في الخطة التدريبية.

وأشار إلى أن ضوابط الفصل الصيفي قد عُمّمت على جميع الكليات والفروع؛ حيث الحد الأعلى لتسجيل المقررات لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة، وأنه أتيح للمتدربين المتبقي لهم أقل من فصل تدريبي بتسجيل التدريب التعاوني خلال فترة الصيف، وقد أعطت الصلاحية لمجلس الكلية بتحديد المقررات الصيفية وعدد الشعب التدريبية؛ شريطة ألا يقل عدد المتدربين للشعبة الواحدة عن 16 متدربًا في أي مقرر، وأفاد "الزهراني" بأن الكليات التقنية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي لمتدربيها والمتدربين الزائرين من الكليات الأخرى، وأن البوابة الإلكترونية للتسجيل ستكون متاحة وجاهزة قبل موعد بدء التسجيل.

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"التدريب التقني" يعتمد فصلًا صيفيًّا للمتدربين للعام الحالي
سبق

اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الفصل الصيفي للمتدربين للعام التدريبي 1439/ 1440هـ‍ بالكليات التقنية وفروعها، ولبرنامجيْ الدبلوم والبكالوريوس؛ وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لفترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين، وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية، ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة؛ وذلك للفصل الأول من العام التدريبي القادم.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل في تاريخ 7/ 9/ 1440هـ، وينتهي التسجيل في 16/ 9/ 1440هـ؛ فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/ 10/ 1440هـ، ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4/ 12/ 1440هـ، وستكون ساعات التدريب ضِعف عدد ساعات الاتصال المعتمدة في الخطة التدريبية.

وأشار إلى أن ضوابط الفصل الصيفي قد عُمّمت على جميع الكليات والفروع؛ حيث الحد الأعلى لتسجيل المقررات لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة، وأنه أتيح للمتدربين المتبقي لهم أقل من فصل تدريبي بتسجيل التدريب التعاوني خلال فترة الصيف، وقد أعطت الصلاحية لمجلس الكلية بتحديد المقررات الصيفية وعدد الشعب التدريبية؛ شريطة ألا يقل عدد المتدربين للشعبة الواحدة عن 16 متدربًا في أي مقرر، وأفاد "الزهراني" بأن الكليات التقنية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي لمتدربيها والمتدربين الزائرين من الكليات الأخرى، وأن البوابة الإلكترونية للتسجيل ستكون متاحة وجاهزة قبل موعد بدء التسجيل.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:28 PM

"التدريب التقني" يعتمد فصلًا صيفيًّا للمتدربين للعام الحالي

يستمر لمدة 8 أسابيع وفق مجموعة من الضوابط المحددة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الفصل الصيفي للمتدربين للعام التدريبي 1439/ 1440هـ‍ بالكليات التقنية وفروعها، ولبرنامجيْ الدبلوم والبكالوريوس؛ وذلك بهدف الاستثمار الأمثل لفترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين، وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية، ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة؛ وذلك للفصل الأول من العام التدريبي القادم.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل في تاريخ 7/ 9/ 1440هـ، وينتهي التسجيل في 16/ 9/ 1440هـ؛ فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/ 10/ 1440هـ، ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4/ 12/ 1440هـ، وستكون ساعات التدريب ضِعف عدد ساعات الاتصال المعتمدة في الخطة التدريبية.

وأشار إلى أن ضوابط الفصل الصيفي قد عُمّمت على جميع الكليات والفروع؛ حيث الحد الأعلى لتسجيل المقررات لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة، وأنه أتيح للمتدربين المتبقي لهم أقل من فصل تدريبي بتسجيل التدريب التعاوني خلال فترة الصيف، وقد أعطت الصلاحية لمجلس الكلية بتحديد المقررات الصيفية وعدد الشعب التدريبية؛ شريطة ألا يقل عدد المتدربين للشعبة الواحدة عن 16 متدربًا في أي مقرر، وأفاد "الزهراني" بأن الكليات التقنية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي لمتدربيها والمتدربين الزائرين من الكليات الأخرى، وأن البوابة الإلكترونية للتسجيل ستكون متاحة وجاهزة قبل موعد بدء التسجيل.

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