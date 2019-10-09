أمطار متوسطة إلى غزيرة على أضم والطائف والعاصمة المقدّسة

"المدني" دعت الجميع إلى أخذ الحيطة وعدم الاقتراب من بطون الأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبَرَد وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتؤدي الحالة إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عددٍ من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرّمة تشمل: أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، وميسان، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء هذا اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، بدورها، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سُقيا خير وبركة.