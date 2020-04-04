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استياء 7500 عائلة في العرضيات لعدم صرف كروت سقيا

ناشدوا أمير مكة سرعة إنهاء معاناتهم قبل "الصيف ورمضان"

أفاد المهندس عصام بن سالم الثبيتي مدير عام المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة بأن المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة قامت بتوفير المياه عبر برنامج السقيا منذ بداية العقد وفق آلية منظمة لذلك.

وأشار في تصريحات لـ"سبق" إلى مراعاة أن يكون التوزيع على أساس مواقع القرى التي تفتقر إلى وجود موارد مائية، وكذلك الاستفادة من الآبار التي تقوم على تشغيلها المديرية العامة للمياه بالمحافظة.

وقال "الثبيتي": يتم من خلال الشبكات وكذلك تحديد مراكز رئيسة "نقاط للتعبئة"، وذلك حسب خطة التشغيل التالية: نقاط التعبئة بمركز العرضية الشمالية (أشياب الخزان العلوي - شيب المدارات - شيب بطاط - شيب المعقص - شيب المريبي )، نقاط التعبئة بمركز العرضية الجنوبية (أشياب خزان الزراب - أشياب خزان ثريبان - شيب بلحارث . شيب المسقوي - شيب آل مطاع )، نقاط التعبئة بمركز الويد (شيب السبطية - شيب الجوف - شيب العيينة)،نقاط التعبئة بمركز الرايم (شيب السبطن - شيب آل حجاج)، نقاط التعبئة بمركز حلحال (شيب غليلة - شيب آل حذيفة)".


وأضاف: نلفت عناية العملاء بأن العقد لم يتوقف وما زال التوزيع يسير بنفس الوتيرة السابقة وسيستمر كالمعتاد خلال فترة الصيف القادمة.

جاء ذلك بعدما شكا عدد من أهالي العرضيات من أن كروت السقيا لم تصرف لهم، مشيرين إلى أنهم عند مراجعتهم للفرع فوجئوا بعدم وجود كروت للسقيا.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": بحسب ما أوضح الفرع لنا فإن العقد منتهٍ، وعدم تجديده في هذه الأزمة سيكلفنا الكثير.

وأفادت مصادر لـ"سبق" بأن عدد الكروت المستحقة للصرف هي 7500 كرت، كما أن إجمالي عدد المستفيدين 45 ألف مستفيد.
وأضافت: عقد السقيا منتهٍ ولم توضح مديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة معلومات عن تجديده من عدمه.

وأوضح الأهالي لـ"سبق" أن العقد منتهٍ وأنهم لم يستطيعوا الحصول على كروت السقيا من فرع المحافظة.

وتساءلوا: في حال العقد ساري على قول المديرية لماذا لم يتم توفير الكروت بفرع العرضيات، حيث إننا منذ أكثر من شهر لم نتمكن من الحصول عليها.

وأضافوا: نناشد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إنهاء معاناتنا بتوفير كروت السقيا بالمحافظة، حيث إن العقد انتهى ونحن في أزمة كورونا ومقبلون على الصيف وعلى شهر رمضان.

مكة المكرمة برنامج السقيا مدير عام المياه بمكة عصام الثبيتي

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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استياء 7500 عائلة في العرضيات لعدم صرف كروت سقيا
سبق

أفاد المهندس عصام بن سالم الثبيتي مدير عام المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة بأن المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة قامت بتوفير المياه عبر برنامج السقيا منذ بداية العقد وفق آلية منظمة لذلك.

وأشار في تصريحات لـ"سبق" إلى مراعاة أن يكون التوزيع على أساس مواقع القرى التي تفتقر إلى وجود موارد مائية، وكذلك الاستفادة من الآبار التي تقوم على تشغيلها المديرية العامة للمياه بالمحافظة.

وقال "الثبيتي": يتم من خلال الشبكات وكذلك تحديد مراكز رئيسة "نقاط للتعبئة"، وذلك حسب خطة التشغيل التالية: نقاط التعبئة بمركز العرضية الشمالية (أشياب الخزان العلوي - شيب المدارات - شيب بطاط - شيب المعقص - شيب المريبي )، نقاط التعبئة بمركز العرضية الجنوبية (أشياب خزان الزراب - أشياب خزان ثريبان - شيب بلحارث . شيب المسقوي - شيب آل مطاع )، نقاط التعبئة بمركز الويد (شيب السبطية - شيب الجوف - شيب العيينة)،نقاط التعبئة بمركز الرايم (شيب السبطن - شيب آل حجاج)، نقاط التعبئة بمركز حلحال (شيب غليلة - شيب آل حذيفة)".


وأضاف: نلفت عناية العملاء بأن العقد لم يتوقف وما زال التوزيع يسير بنفس الوتيرة السابقة وسيستمر كالمعتاد خلال فترة الصيف القادمة.

جاء ذلك بعدما شكا عدد من أهالي العرضيات من أن كروت السقيا لم تصرف لهم، مشيرين إلى أنهم عند مراجعتهم للفرع فوجئوا بعدم وجود كروت للسقيا.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": بحسب ما أوضح الفرع لنا فإن العقد منتهٍ، وعدم تجديده في هذه الأزمة سيكلفنا الكثير.

وأفادت مصادر لـ"سبق" بأن عدد الكروت المستحقة للصرف هي 7500 كرت، كما أن إجمالي عدد المستفيدين 45 ألف مستفيد.
وأضافت: عقد السقيا منتهٍ ولم توضح مديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة معلومات عن تجديده من عدمه.

وأوضح الأهالي لـ"سبق" أن العقد منتهٍ وأنهم لم يستطيعوا الحصول على كروت السقيا من فرع المحافظة.

وتساءلوا: في حال العقد ساري على قول المديرية لماذا لم يتم توفير الكروت بفرع العرضيات، حيث إننا منذ أكثر من شهر لم نتمكن من الحصول عليها.

وأضافوا: نناشد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إنهاء معاناتنا بتوفير كروت السقيا بالمحافظة، حيث إن العقد انتهى ونحن في أزمة كورونا ومقبلون على الصيف وعلى شهر رمضان.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:44 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:13 PM

استياء 7500 عائلة في العرضيات لعدم صرف كروت سقيا

ناشدوا أمير مكة سرعة إنهاء معاناتهم قبل "الصيف ورمضان"

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سلطان السهيمي - مكة المكرمة
7
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أفاد المهندس عصام بن سالم الثبيتي مدير عام المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة بأن المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة قامت بتوفير المياه عبر برنامج السقيا منذ بداية العقد وفق آلية منظمة لذلك.

وأشار في تصريحات لـ"سبق" إلى مراعاة أن يكون التوزيع على أساس مواقع القرى التي تفتقر إلى وجود موارد مائية، وكذلك الاستفادة من الآبار التي تقوم على تشغيلها المديرية العامة للمياه بالمحافظة.

وقال "الثبيتي": يتم من خلال الشبكات وكذلك تحديد مراكز رئيسة "نقاط للتعبئة"، وذلك حسب خطة التشغيل التالية: نقاط التعبئة بمركز العرضية الشمالية (أشياب الخزان العلوي - شيب المدارات - شيب بطاط - شيب المعقص - شيب المريبي )، نقاط التعبئة بمركز العرضية الجنوبية (أشياب خزان الزراب - أشياب خزان ثريبان - شيب بلحارث . شيب المسقوي - شيب آل مطاع )، نقاط التعبئة بمركز الويد (شيب السبطية - شيب الجوف - شيب العيينة)،نقاط التعبئة بمركز الرايم (شيب السبطن - شيب آل حجاج)، نقاط التعبئة بمركز حلحال (شيب غليلة - شيب آل حذيفة)".


وأضاف: نلفت عناية العملاء بأن العقد لم يتوقف وما زال التوزيع يسير بنفس الوتيرة السابقة وسيستمر كالمعتاد خلال فترة الصيف القادمة.

جاء ذلك بعدما شكا عدد من أهالي العرضيات من أن كروت السقيا لم تصرف لهم، مشيرين إلى أنهم عند مراجعتهم للفرع فوجئوا بعدم وجود كروت للسقيا.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": بحسب ما أوضح الفرع لنا فإن العقد منتهٍ، وعدم تجديده في هذه الأزمة سيكلفنا الكثير.

وأفادت مصادر لـ"سبق" بأن عدد الكروت المستحقة للصرف هي 7500 كرت، كما أن إجمالي عدد المستفيدين 45 ألف مستفيد.
وأضافت: عقد السقيا منتهٍ ولم توضح مديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة معلومات عن تجديده من عدمه.

وأوضح الأهالي لـ"سبق" أن العقد منتهٍ وأنهم لم يستطيعوا الحصول على كروت السقيا من فرع المحافظة.

وتساءلوا: في حال العقد ساري على قول المديرية لماذا لم يتم توفير الكروت بفرع العرضيات، حيث إننا منذ أكثر من شهر لم نتمكن من الحصول عليها.

وأضافوا: نناشد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إنهاء معاناتنا بتوفير كروت السقيا بالمحافظة، حيث إن العقد انتهى ونحن في أزمة كورونا ومقبلون على الصيف وعلى شهر رمضان.

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