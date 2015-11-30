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تونس تسجل 1271 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 96251 والوفيات 3219 شخصًا

سجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.

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تونس تسجل 1271 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:46 AM

تونس تسجل 1271 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 96251 والوفيات 3219 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96251 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3219 وفاة.

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