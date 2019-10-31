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الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة تختتم دورات الأسبوع الأول لـ"أتقن"

لـ121 متدربة في 6 تخصصات

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة، الخميس؛ دورات الأسبوع الأول للبرنامج المجتمعي "أتقن"، لـ121 متدرّبة في: إدارة الفعاليات والمناسبات، التجميل وتصفيف الشعر، الأمن السيبراني، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

وقالت عميدة الكلية حنان المالكي: إن عدد الملتحقات في دورات صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والأمن السيبراني؛ 24 متدربة، والتجميل وتصفيف الشعر وإدارة الفعاليات والمناسبات 15 متدربة.

كما حقّقت دورة شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية 24 متدربة، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة 25 متدربة.

وأضافت أن برامج التدريب المجتمعي "أُتقن" تأتي في سياق تحقيق رؤية 2030؛ تلبية لرغبات المواطنات وتطوير مهاراتهن الحياتية في المجالات التقنية والمهنية.

وقالت رئيسة المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر، أبرار العتيبي: إن التسجيل مستمر على موقع مركز الأعمال: ctc.tvtc.gov.sa، وتُمنح المتدربات بعد انتهاء الدورة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت أن من شروط الالتحاق: ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا، وأن تكون من الجنسية السعودية أو من أبناء السعوديات، ويكون لديها هوية سارية المفعول.

أما الدورات التي تعلن الكلية عن التسجيل فيها؛ فهي: "مقدمة في مايكروسوفت أوفيس"، و"مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة"، و"مقدمة أمن المعلومات- الأمن السيبراني"، و"إدارة الفعاليات والمناسبات"، و"شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية"، ودورة "صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني".

الكلية التقنية للبنات العاصمة المقدسة أتقن

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة تختتم دورات الأسبوع الأول لـ"أتقن"
سبق

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة، الخميس؛ دورات الأسبوع الأول للبرنامج المجتمعي "أتقن"، لـ121 متدرّبة في: إدارة الفعاليات والمناسبات، التجميل وتصفيف الشعر، الأمن السيبراني، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

وقالت عميدة الكلية حنان المالكي: إن عدد الملتحقات في دورات صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والأمن السيبراني؛ 24 متدربة، والتجميل وتصفيف الشعر وإدارة الفعاليات والمناسبات 15 متدربة.

كما حقّقت دورة شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية 24 متدربة، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة 25 متدربة.

وأضافت أن برامج التدريب المجتمعي "أُتقن" تأتي في سياق تحقيق رؤية 2030؛ تلبية لرغبات المواطنات وتطوير مهاراتهن الحياتية في المجالات التقنية والمهنية.

وقالت رئيسة المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر، أبرار العتيبي: إن التسجيل مستمر على موقع مركز الأعمال: ctc.tvtc.gov.sa، وتُمنح المتدربات بعد انتهاء الدورة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت أن من شروط الالتحاق: ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا، وأن تكون من الجنسية السعودية أو من أبناء السعوديات، ويكون لديها هوية سارية المفعول.

أما الدورات التي تعلن الكلية عن التسجيل فيها؛ فهي: "مقدمة في مايكروسوفت أوفيس"، و"مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة"، و"مقدمة أمن المعلومات- الأمن السيبراني"، و"إدارة الفعاليات والمناسبات"، و"شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية"، ودورة "صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني".

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
04:48 PM

الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة تختتم دورات الأسبوع الأول لـ"أتقن"

لـ121 متدربة في 6 تخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتمت الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة، الخميس؛ دورات الأسبوع الأول للبرنامج المجتمعي "أتقن"، لـ121 متدرّبة في: إدارة الفعاليات والمناسبات، التجميل وتصفيف الشعر، الأمن السيبراني، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

وقالت عميدة الكلية حنان المالكي: إن عدد الملتحقات في دورات صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني والأمن السيبراني؛ 24 متدربة، والتجميل وتصفيف الشعر وإدارة الفعاليات والمناسبات 15 متدربة.

كما حقّقت دورة شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية 24 متدربة، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة 25 متدربة.

وأضافت أن برامج التدريب المجتمعي "أُتقن" تأتي في سياق تحقيق رؤية 2030؛ تلبية لرغبات المواطنات وتطوير مهاراتهن الحياتية في المجالات التقنية والمهنية.

وقالت رئيسة المركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر، أبرار العتيبي: إن التسجيل مستمر على موقع مركز الأعمال: ctc.tvtc.gov.sa، وتُمنح المتدربات بعد انتهاء الدورة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت أن من شروط الالتحاق: ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا، وأن تكون من الجنسية السعودية أو من أبناء السعوديات، ويكون لديها هوية سارية المفعول.

أما الدورات التي تعلن الكلية عن التسجيل فيها؛ فهي: "مقدمة في مايكروسوفت أوفيس"، و"مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة"، و"مقدمة أمن المعلومات- الأمن السيبراني"، و"إدارة الفعاليات والمناسبات"، و"شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية"، ودورة "صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني".

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