وزير الشباب والرياضة المصري يبحث الضوابط والإجراءات قبل استئناف الدوري

عودة النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل

عقد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم اجتماعًا مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات، في مقدمتها متابعة الخطة المتضمنة الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية المتخذة في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط منتصف يونيو المقبل.

وتناول الاجتماع الحديث حول الإجراءات الوقائية، والمعايير والاشتراطات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن دراسة عودة النشاط في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة.

كما تضمن الاجتماع مراجعة الخطط المتبعة في العديد من دول العالم، والخاصة بضوابط عودة النشاط، والمتضمنة جميع التدابير واشتراطات السلامة والوقاية لجميع المشاركين والمعنيين والعاملين في المجال الرياضي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.