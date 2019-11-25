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بـ5 مميزات.. الجيل الـ10 من "إنتل للكمبيوتر المحمول" في "إكسترا"

8 معالجات جديدة أعلنت عنها الشركة وأفضل الأسعار والخدمات متاحة

يتوفر الآن بجميع معارض "إكسترا" وموقعها الإلكتروني، العديدُ من أجهزة الكمبيوتر المحمول بمعالج الجيل العاشر من إنتل.

وأعلنت شركة "إنتل" عن ثمان معالجات جديدة من الجيل العاشر التي تستهدف الحواسيب المحمولة الجديدة من معالجات إنتل كور.

ومن أهم مميزات المعالجات:

1- عمر بطارية أطول

2- زيادة في الأداء بنسبة 16% مقارنة بالجيل السابق

3- تضم أول معالج من نوعه من سلسلة يو U))

4- دعم منافذ Thunderbolt 3

5- دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi- Fi 6) Gig+)

وتوفر "إكسترا" العديد من هذه الأجهزة من "إنتل" من علامات تجارية مختلفة؛ فلا تدَع فرصة الحصول على جهازك الجديد بالمعالج العاشر بأفضل الأسعار والخدمات من إكسترا.

ويمكن التعرف على الأجهزة المزودة بالمعالج العاشر عبر زيارة الرابط الآتي: https://bit.ly/35COLE5.

إنتل للكمبيوتر المحمول إكسترا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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بـ5 مميزات.. الجيل الـ10 من "إنتل للكمبيوتر المحمول" في "إكسترا"
سبق

يتوفر الآن بجميع معارض "إكسترا" وموقعها الإلكتروني، العديدُ من أجهزة الكمبيوتر المحمول بمعالج الجيل العاشر من إنتل.

وأعلنت شركة "إنتل" عن ثمان معالجات جديدة من الجيل العاشر التي تستهدف الحواسيب المحمولة الجديدة من معالجات إنتل كور.

ومن أهم مميزات المعالجات:

1- عمر بطارية أطول

2- زيادة في الأداء بنسبة 16% مقارنة بالجيل السابق

3- تضم أول معالج من نوعه من سلسلة يو U))

4- دعم منافذ Thunderbolt 3

5- دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi- Fi 6) Gig+)

وتوفر "إكسترا" العديد من هذه الأجهزة من "إنتل" من علامات تجارية مختلفة؛ فلا تدَع فرصة الحصول على جهازك الجديد بالمعالج العاشر بأفضل الأسعار والخدمات من إكسترا.

ويمكن التعرف على الأجهزة المزودة بالمعالج العاشر عبر زيارة الرابط الآتي: https://bit.ly/35COLE5.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
01:15 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:11 PM

بـ5 مميزات.. الجيل الـ10 من "إنتل للكمبيوتر المحمول" في "إكسترا"

8 معالجات جديدة أعلنت عنها الشركة وأفضل الأسعار والخدمات متاحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,274

يتوفر الآن بجميع معارض "إكسترا" وموقعها الإلكتروني، العديدُ من أجهزة الكمبيوتر المحمول بمعالج الجيل العاشر من إنتل.

وأعلنت شركة "إنتل" عن ثمان معالجات جديدة من الجيل العاشر التي تستهدف الحواسيب المحمولة الجديدة من معالجات إنتل كور.

ومن أهم مميزات المعالجات:

1- عمر بطارية أطول

2- زيادة في الأداء بنسبة 16% مقارنة بالجيل السابق

3- تضم أول معالج من نوعه من سلسلة يو U))

4- دعم منافذ Thunderbolt 3

5- دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi- Fi 6) Gig+)

وتوفر "إكسترا" العديد من هذه الأجهزة من "إنتل" من علامات تجارية مختلفة؛ فلا تدَع فرصة الحصول على جهازك الجديد بالمعالج العاشر بأفضل الأسعار والخدمات من إكسترا.

ويمكن التعرف على الأجهزة المزودة بالمعالج العاشر عبر زيارة الرابط الآتي: https://bit.ly/35COLE5.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,000
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

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