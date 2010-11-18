النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع واصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الخرمة - رنية"

أدّى إلى نشوب حريق وباشرته فرق الهلال الأحمر وإصابات اثنين خطيرة

لقيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، بعد حادث تصادم مروّع نتج عنه حريق في طريق الخرمة - رنية، جنوب شرقي الطائف.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً بوجود حادث تصادم نشب عنه حريق وذلك على طريق (الخرمة - رنية)؛ ما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.

أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية، بمتابعة القائد الميداني خالد معيض الحارثي.

وأضاف: عند وصول الفرق الإسعافية تبيّن أن بالموقع ٦ حالات، منها اثنتان تعرّضا لإصابات خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما انتقل ثلاث منها إلى رحمة الله.

وتابع "الثبيتي": تمّ التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الكاملة لها ونقلها إلى مستشفى رنية العام، فيما تمّ نقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصرع واصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الخرمة - رنية"
سبق

لقيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، بعد حادث تصادم مروّع نتج عنه حريق في طريق الخرمة - رنية، جنوب شرقي الطائف.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً بوجود حادث تصادم نشب عنه حريق وذلك على طريق (الخرمة - رنية)؛ ما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.

أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية، بمتابعة القائد الميداني خالد معيض الحارثي.

وأضاف: عند وصول الفرق الإسعافية تبيّن أن بالموقع ٦ حالات، منها اثنتان تعرّضا لإصابات خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما انتقل ثلاث منها إلى رحمة الله.

وتابع "الثبيتي": تمّ التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الكاملة لها ونقلها إلى مستشفى رنية العام، فيما تمّ نقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
08:59 AM

مصرع واصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الخرمة - رنية"

أدّى إلى نشوب حريق وباشرته فرق الهلال الأحمر وإصابات اثنين خطيرة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,943

لقيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، بعد حادث تصادم مروّع نتج عنه حريق في طريق الخرمة - رنية، جنوب شرقي الطائف.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً بوجود حادث تصادم نشب عنه حريق وذلك على طريق (الخرمة - رنية)؛ ما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.

أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية، بمتابعة القائد الميداني خالد معيض الحارثي.

وأضاف: عند وصول الفرق الإسعافية تبيّن أن بالموقع ٦ حالات، منها اثنتان تعرّضا لإصابات خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما انتقل ثلاث منها إلى رحمة الله.

وتابع "الثبيتي": تمّ التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الكاملة لها ونقلها إلى مستشفى رنية العام، فيما تمّ نقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,643
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,926
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,550
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,499

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة