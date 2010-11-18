مصرع واصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الخرمة - رنية"

أدّى إلى نشوب حريق وباشرته فرق الهلال الأحمر وإصابات اثنين خطيرة

لقيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، بعد حادث تصادم مروّع نتج عنه حريق في طريق الخرمة - رنية، جنوب شرقي الطائف.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً بوجود حادث تصادم نشب عنه حريق وذلك على طريق (الخرمة - رنية)؛ ما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.

أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية، بمتابعة القائد الميداني خالد معيض الحارثي.

وأضاف: عند وصول الفرق الإسعافية تبيّن أن بالموقع ٦ حالات، منها اثنتان تعرّضا لإصابات خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما انتقل ثلاث منها إلى رحمة الله.

وتابع "الثبيتي": تمّ التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الكاملة لها ونقلها إلى مستشفى رنية العام، فيما تمّ نقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.