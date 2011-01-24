النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداة مظاهرات المعارضة.. موسكو تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية

الكرملين قلل من حجم الاحتجاجات رغم مشاركة الآلاف فيها

اتهم الكرملين اليوم (الأحد)، الولايات المتحدة بـ"التدخل في الشؤون الداخلية الروسية".

وقلل الكرملين من حجم التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف أمس في جميع أنحاء البلاد لدعم المعارض الموقوف أليكسي نافالني، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن جانبها، بينت المنظمة غير الحكومية "أو في دي-اينفو" المتخصصة في مراقبة التظاهرات الاحتجاجية، أن السلطات أوقفت نحو 3500 متظاهر خلال المسيرات التي نظمت أمس في عشرات المدن الروسية، من موسكو إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا - وهو عدد غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وهتف عشرات الآلاف من المحتجين في جميع أنحاء روسيا "نافالني نحن معك" و"الحرية للسجناء السياسيين"، ونزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا العدو اللدود للكرملين الذي يطارد الفساد، للمطالبة بالإفراج عنه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
غداة مظاهرات المعارضة.. موسكو تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية
سبق

اتهم الكرملين اليوم (الأحد)، الولايات المتحدة بـ"التدخل في الشؤون الداخلية الروسية".

وقلل الكرملين من حجم التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف أمس في جميع أنحاء البلاد لدعم المعارض الموقوف أليكسي نافالني، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن جانبها، بينت المنظمة غير الحكومية "أو في دي-اينفو" المتخصصة في مراقبة التظاهرات الاحتجاجية، أن السلطات أوقفت نحو 3500 متظاهر خلال المسيرات التي نظمت أمس في عشرات المدن الروسية، من موسكو إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا - وهو عدد غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وهتف عشرات الآلاف من المحتجين في جميع أنحاء روسيا "نافالني نحن معك" و"الحرية للسجناء السياسيين"، ونزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا العدو اللدود للكرملين الذي يطارد الفساد، للمطالبة بالإفراج عنه.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
06:36 PM

غداة مظاهرات المعارضة.. موسكو تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية

الكرملين قلل من حجم الاحتجاجات رغم مشاركة الآلاف فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
734

اتهم الكرملين اليوم (الأحد)، الولايات المتحدة بـ"التدخل في الشؤون الداخلية الروسية".

وقلل الكرملين من حجم التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف أمس في جميع أنحاء البلاد لدعم المعارض الموقوف أليكسي نافالني، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن جانبها، بينت المنظمة غير الحكومية "أو في دي-اينفو" المتخصصة في مراقبة التظاهرات الاحتجاجية، أن السلطات أوقفت نحو 3500 متظاهر خلال المسيرات التي نظمت أمس في عشرات المدن الروسية، من موسكو إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا - وهو عدد غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وهتف عشرات الآلاف من المحتجين في جميع أنحاء روسيا "نافالني نحن معك" و"الحرية للسجناء السياسيين"، ونزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا العدو اللدود للكرملين الذي يطارد الفساد، للمطالبة بالإفراج عنه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,557
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,010
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,949

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة