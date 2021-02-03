"القرني" "رئيس رقباء" بالقوات الجوية

صدر قرار بترقية الرقيب أول محمد بن عايض القرني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".

وقال "القرني": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.