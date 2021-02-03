"القرني" "رئيس رقباء" بالقوات الجوية

صدر قرار بترقية الرقيب أول محمد بن عايض القرني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".
وقال "القرني": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر قرار بترقية الرقيب أول محمد بن عايض القرني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".
وقال "القرني": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر قرار بترقية الرقيب أول محمد بن عايض القرني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".
وقال "القرني": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر قرار بترقية الرقيب أول محمد بن عايض القرني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".
وقال "القرني": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.