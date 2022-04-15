النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مثل هذا اليوم قبل 39 عامًا.. الحزن يُخيم على الوطن إثر وداع "الملك خالد"

توفي في 21 شعبان 1402 هـ.. والملك فهد ألقى كلمته الشهيرة بالدموع والحزن

قبل 39 عامًا، وفي مثل هذا اليوم، خيّم الحزن والأسى على قلوب العرب والمسلمين، حين تلقوا فجيعة رحيل ووفاة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، وودّع الشعب السعودي مليكه وقائد مسيرته في جنازة مهيبة احتشد خلالها المواطنون لتشييع الفقيد.

ويُعد "الفقيد" الابن الخامس في سلسلة أبناء الملك المؤسس "الذكور"، وتولّى الحكم يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول من عام 1395هـ، وتميّز عهده بالرخاء الاقتصادي العميم الذي أسهم في رقي النهضة الحضارية في شتى المرافق، حيث شهدت النهضة التعليمية في المملكة تطوّرًا كبيرًا، وتم في عهده افتتاح جامعتي الملك فيصل بالدمام وأم القرى بمكة المكرمة. قبل أن تُوافيه المنية يوم 21 شعبان من عام 1402هـ، بمحافظة الطائف، عن عمرٍ يناهز 69 سنة، ويُدفن في مقبرة العود بالرياض.

وكان الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ قد ألقى كلمةً آنذاك عزّى فيها الشعب السعودي، واستذكر فضائل الملك الراحل، وقال في كلمته الشهيرة المليئة بالدموع والحزن: "كان الملك خالد رحمه الله أباً وأخاً لنا جميعاً منحنا الحب والإخلاص، وتفرغ لخدمتنا والاهتمام بشؤوننا وقدم الكثير للعرب والمسلمين".

ونشر أحد المغرّدين بتويتر (نوادر من التاريخ)، مقطعًا قديمًا وعالي الجودة؛ للصلاة على جنازة فقيد الوطن، وكتب عليهابأن الصلاة كانت عصرًا قبل 39 عامًا، ويظهر في الفيديو العالم الجليل "عبدالعزيز بن باز" ـ رحمه الله ـ وهو يُلقي كلمةفي جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مثل هذا اليوم قبل 39 عامًا.. الحزن يُخيم على الوطن إثر وداع "الملك خالد"
سبق

قبل 39 عامًا، وفي مثل هذا اليوم، خيّم الحزن والأسى على قلوب العرب والمسلمين، حين تلقوا فجيعة رحيل ووفاة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، وودّع الشعب السعودي مليكه وقائد مسيرته في جنازة مهيبة احتشد خلالها المواطنون لتشييع الفقيد.

ويُعد "الفقيد" الابن الخامس في سلسلة أبناء الملك المؤسس "الذكور"، وتولّى الحكم يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول من عام 1395هـ، وتميّز عهده بالرخاء الاقتصادي العميم الذي أسهم في رقي النهضة الحضارية في شتى المرافق، حيث شهدت النهضة التعليمية في المملكة تطوّرًا كبيرًا، وتم في عهده افتتاح جامعتي الملك فيصل بالدمام وأم القرى بمكة المكرمة. قبل أن تُوافيه المنية يوم 21 شعبان من عام 1402هـ، بمحافظة الطائف، عن عمرٍ يناهز 69 سنة، ويُدفن في مقبرة العود بالرياض.

وكان الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ قد ألقى كلمةً آنذاك عزّى فيها الشعب السعودي، واستذكر فضائل الملك الراحل، وقال في كلمته الشهيرة المليئة بالدموع والحزن: "كان الملك خالد رحمه الله أباً وأخاً لنا جميعاً منحنا الحب والإخلاص، وتفرغ لخدمتنا والاهتمام بشؤوننا وقدم الكثير للعرب والمسلمين".

ونشر أحد المغرّدين بتويتر (نوادر من التاريخ)، مقطعًا قديمًا وعالي الجودة؛ للصلاة على جنازة فقيد الوطن، وكتب عليهابأن الصلاة كانت عصرًا قبل 39 عامًا، ويظهر في الفيديو العالم الجليل "عبدالعزيز بن باز" ـ رحمه الله ـ وهو يُلقي كلمةفي جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:32 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:16 AM

في مثل هذا اليوم قبل 39 عامًا.. الحزن يُخيم على الوطن إثر وداع "الملك خالد"

توفي في 21 شعبان 1402 هـ.. والملك فهد ألقى كلمته الشهيرة بالدموع والحزن

A A A
عمر السبيعي - الرياض
6
6,354

قبل 39 عامًا، وفي مثل هذا اليوم، خيّم الحزن والأسى على قلوب العرب والمسلمين، حين تلقوا فجيعة رحيل ووفاة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، وودّع الشعب السعودي مليكه وقائد مسيرته في جنازة مهيبة احتشد خلالها المواطنون لتشييع الفقيد.

ويُعد "الفقيد" الابن الخامس في سلسلة أبناء الملك المؤسس "الذكور"، وتولّى الحكم يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول من عام 1395هـ، وتميّز عهده بالرخاء الاقتصادي العميم الذي أسهم في رقي النهضة الحضارية في شتى المرافق، حيث شهدت النهضة التعليمية في المملكة تطوّرًا كبيرًا، وتم في عهده افتتاح جامعتي الملك فيصل بالدمام وأم القرى بمكة المكرمة. قبل أن تُوافيه المنية يوم 21 شعبان من عام 1402هـ، بمحافظة الطائف، عن عمرٍ يناهز 69 سنة، ويُدفن في مقبرة العود بالرياض.

وكان الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ قد ألقى كلمةً آنذاك عزّى فيها الشعب السعودي، واستذكر فضائل الملك الراحل، وقال في كلمته الشهيرة المليئة بالدموع والحزن: "كان الملك خالد رحمه الله أباً وأخاً لنا جميعاً منحنا الحب والإخلاص، وتفرغ لخدمتنا والاهتمام بشؤوننا وقدم الكثير للعرب والمسلمين".

ونشر أحد المغرّدين بتويتر (نوادر من التاريخ)، مقطعًا قديمًا وعالي الجودة؛ للصلاة على جنازة فقيد الوطن، وكتب عليهابأن الصلاة كانت عصرًا قبل 39 عامًا، ويظهر في الفيديو العالم الجليل "عبدالعزيز بن باز" ـ رحمه الله ـ وهو يُلقي كلمةفي جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,069
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,268

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة