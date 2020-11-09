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خلافاً لتعاملها مع "ترامب" في 2016.. الصين تؤجل تهنئة "بايدن" بالفوز

"وينبين" أشار إلى أن بكين ستتبع النتيجة التي تحددها الإجراءات الأمريكية

أعلنت الصين التي أرجأت تهنئة الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم (الاثنين)، أنها ستتبع العرف في الرد على النتيجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في إفادة صحفية: "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونحن نتفهم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحدد وفقًا لقوانين وإجراءات الولايات المتحدة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "وينبين": "نعتقد دائما أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل والحوار وإدارة الخلافات على أساس الاحترام المتبادل وتوسيع التعاون على أساس المنفعة المتبادلة وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية".

وفي عام 2016، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ التهاني إلى الرئيس دونالد ترامب في 9 نوفمبر، بعد يوم من الانتخابات.

العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أسوأ حالاتها منذ عقود بسبب الخلافات التي تتراوح من التكنولوجيا والتجارة إلى هونغ كونغ وفيروس كورونا، وأطلقت إدارة "ترامب" العنان لوابل من العقوبات ضد بكين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلافاً لتعاملها مع "ترامب" في 2016.. الصين تؤجل تهنئة "بايدن" بالفوز
سبق

أعلنت الصين التي أرجأت تهنئة الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم (الاثنين)، أنها ستتبع العرف في الرد على النتيجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في إفادة صحفية: "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونحن نتفهم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحدد وفقًا لقوانين وإجراءات الولايات المتحدة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "وينبين": "نعتقد دائما أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل والحوار وإدارة الخلافات على أساس الاحترام المتبادل وتوسيع التعاون على أساس المنفعة المتبادلة وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية".

وفي عام 2016، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ التهاني إلى الرئيس دونالد ترامب في 9 نوفمبر، بعد يوم من الانتخابات.

العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أسوأ حالاتها منذ عقود بسبب الخلافات التي تتراوح من التكنولوجيا والتجارة إلى هونغ كونغ وفيروس كورونا، وأطلقت إدارة "ترامب" العنان لوابل من العقوبات ضد بكين.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:57 PM

خلافاً لتعاملها مع "ترامب" في 2016.. الصين تؤجل تهنئة "بايدن" بالفوز

"وينبين" أشار إلى أن بكين ستتبع النتيجة التي تحددها الإجراءات الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصين التي أرجأت تهنئة الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم (الاثنين)، أنها ستتبع العرف في الرد على النتيجة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين في إفادة صحفية: "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونحن نتفهم أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستحدد وفقًا لقوانين وإجراءات الولايات المتحدة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "وينبين": "نعتقد دائما أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل والحوار وإدارة الخلافات على أساس الاحترام المتبادل وتوسيع التعاون على أساس المنفعة المتبادلة وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية".

وفي عام 2016، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ التهاني إلى الرئيس دونالد ترامب في 9 نوفمبر، بعد يوم من الانتخابات.

العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أسوأ حالاتها منذ عقود بسبب الخلافات التي تتراوح من التكنولوجيا والتجارة إلى هونغ كونغ وفيروس كورونا، وأطلقت إدارة "ترامب" العنان لوابل من العقوبات ضد بكين.

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