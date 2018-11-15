النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة توجّه التهم إلى 11 شخصاً في قضية خاشقجي

مطار الدمام: استقبلنا طائرة تركية محولة من الكويت وعلى متنها 54 راكباً

قال عبر حسابه: بسبب سوء الأحوال الجوية ثم عادت وأقلعت متجهة إلى إسطنبول

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، فجر اليوم، طائرة الخطوط التركية، والتي كانت متجهة للكويت؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة المطار عبر حسابها في "تويتر": ‏‫تم صباح هذا اليوم تحويل رحلة الخطوط التركية رقم 772 إلى ⁧مطار الملك فهد الدولي⁩؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي كانت متجهة إلى مطار الكويت الدولي الساعة 1:11 صباحاً.

وتابعت: ‏وقد تم نزول عدد 54 راكباً خليجياً حسب طلبهم، وبعد موافقة الخطوط التركية، الساعة 2:49 صباحاً. ومن ثم غادرت الطائرة المذكورة إلى إسطنبول، الساعة 3:51 صباحاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار الدمام: استقبلنا طائرة تركية محولة من الكويت وعلى متنها 54 راكباً
سبق

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، فجر اليوم، طائرة الخطوط التركية، والتي كانت متجهة للكويت؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة المطار عبر حسابها في "تويتر": ‏‫تم صباح هذا اليوم تحويل رحلة الخطوط التركية رقم 772 إلى ⁧مطار الملك فهد الدولي⁩؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي كانت متجهة إلى مطار الكويت الدولي الساعة 1:11 صباحاً.

وتابعت: ‏وقد تم نزول عدد 54 راكباً خليجياً حسب طلبهم، وبعد موافقة الخطوط التركية، الساعة 2:49 صباحاً. ومن ثم غادرت الطائرة المذكورة إلى إسطنبول، الساعة 3:51 صباحاً.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:21 PM

مطار الدمام: استقبلنا طائرة تركية محولة من الكويت وعلى متنها 54 راكباً

قال عبر حسابه: بسبب سوء الأحوال الجوية ثم عادت وأقلعت متجهة إلى إسطنبول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
7,164

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، فجر اليوم، طائرة الخطوط التركية، والتي كانت متجهة للكويت؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة المطار عبر حسابها في "تويتر": ‏‫تم صباح هذا اليوم تحويل رحلة الخطوط التركية رقم 772 إلى ⁧مطار الملك فهد الدولي⁩؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي كانت متجهة إلى مطار الكويت الدولي الساعة 1:11 صباحاً.

وتابعت: ‏وقد تم نزول عدد 54 راكباً خليجياً حسب طلبهم، وبعد موافقة الخطوط التركية، الساعة 2:49 صباحاً. ومن ثم غادرت الطائرة المذكورة إلى إسطنبول، الساعة 3:51 صباحاً.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,552
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,850
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,425
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,434

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة