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"صحة الشمالية" تنهي عقد "طبيب عربي" تجاوز أنظمة الوزارة

أذاع تسجيلاً صوتيًا عن إصابات "كورونا" أثارت الرعب في نفوس الأهالي

علمت "سبق" بأن صحة منطقة الحدود الشمالية أنهت عقد طبيب من الجنسية العربية لديها؛ بعد نشره اليوم تسجيلاً صوتيًا حول تسجيل حالات إصابة أشخاص بفيروس كورونا.

وتضمن التسجيل الصوتي الذي نشره الطبيب بعض المعلومات التي لم يتم نشرها رسميًا، والتي أثارت الرعب في نفوس الأهالي والسكان.

يُذكر أن وزارة الصحة أكدت ضرورة الرجوع لمنصاتها الرسمية لأخذ المعلومات حول فيروس كورونا، وتواصل صحة الشمالية جهودها في الوقاية من فيروس كورونا، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة ونشر التوعية في كل ما يخص الوقاية.

الحدود الشمالية الأرض الوزارة الإسكان وزارة الصحة صحة الشمالية فيروس كورونا الجديد انهاء عقد طبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشمالية" تنهي عقد "طبيب عربي" تجاوز أنظمة الوزارة
سبق

علمت "سبق" بأن صحة منطقة الحدود الشمالية أنهت عقد طبيب من الجنسية العربية لديها؛ بعد نشره اليوم تسجيلاً صوتيًا حول تسجيل حالات إصابة أشخاص بفيروس كورونا.

وتضمن التسجيل الصوتي الذي نشره الطبيب بعض المعلومات التي لم يتم نشرها رسميًا، والتي أثارت الرعب في نفوس الأهالي والسكان.

يُذكر أن وزارة الصحة أكدت ضرورة الرجوع لمنصاتها الرسمية لأخذ المعلومات حول فيروس كورونا، وتواصل صحة الشمالية جهودها في الوقاية من فيروس كورونا، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة ونشر التوعية في كل ما يخص الوقاية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:45 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:21 AM

"صحة الشمالية" تنهي عقد "طبيب عربي" تجاوز أنظمة الوزارة

أذاع تسجيلاً صوتيًا عن إصابات "كورونا" أثارت الرعب في نفوس الأهالي

A A A
بندر الدغمي - عرعر
15
26,108

علمت "سبق" بأن صحة منطقة الحدود الشمالية أنهت عقد طبيب من الجنسية العربية لديها؛ بعد نشره اليوم تسجيلاً صوتيًا حول تسجيل حالات إصابة أشخاص بفيروس كورونا.

وتضمن التسجيل الصوتي الذي نشره الطبيب بعض المعلومات التي لم يتم نشرها رسميًا، والتي أثارت الرعب في نفوس الأهالي والسكان.

يُذكر أن وزارة الصحة أكدت ضرورة الرجوع لمنصاتها الرسمية لأخذ المعلومات حول فيروس كورونا، وتواصل صحة الشمالية جهودها في الوقاية من فيروس كورونا، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة ونشر التوعية في كل ما يخص الوقاية.

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