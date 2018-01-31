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"جايز" يحتفل بزواجه من كريمة "الشهراني" في بيشة

احتفل جايز حمد الشهراني بزواجه من كريمة المغفور له - بإذن الله- عايض جايز الشهراني، في محافظة بيشة.

جاء ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.

"سبق" تبارك للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.

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"جايز" يحتفل بزواجه من كريمة "الشهراني" في بيشة
سبق

احتفل جايز حمد الشهراني بزواجه من كريمة المغفور له - بإذن الله- عايض جايز الشهراني، في محافظة بيشة.

جاء ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.

"سبق" تبارك للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
05:23 PM

"جايز" يحتفل بزواجه من كريمة "الشهراني" في بيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل جايز حمد الشهراني بزواجه من كريمة المغفور له - بإذن الله- عايض جايز الشهراني، في محافظة بيشة.

جاء ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.

"سبق" تبارك للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.

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