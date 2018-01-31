"جايز" يحتفل بزواجه من كريمة "الشهراني" في بيشة

احتفل جايز حمد الشهراني بزواجه من كريمة المغفور له - بإذن الله- عايض جايز الشهراني، في محافظة بيشة.
جاء ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
"سبق" تبارك للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
احتفل جايز حمد الشهراني بزواجه من كريمة المغفور له - بإذن الله- عايض جايز الشهراني، في محافظة بيشة.
جاء ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
"سبق" تبارك للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
احتفل جايز حمد الشهراني بزواجه من كريمة المغفور له - بإذن الله- عايض جايز الشهراني، في محافظة بيشة.
جاء ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
"سبق" تبارك للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
احتفل جايز حمد الشهراني بزواجه من كريمة المغفور له - بإذن الله- عايض جايز الشهراني، في محافظة بيشة.
جاء ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
"سبق" تبارك للعروسين، وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.