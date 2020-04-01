حصل المقدم واختصاصي الأشعة عبدالرحمن بن حسين القيسي، أحد منسوبي وزارة الداخلية على درجة الدكتوراة في تخصص "تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي" من جامعة قلاسقو في بريطانيا.
"القيسي" يحصل على الدكتوراه من جامعة بريطانية
حصل المقدم واختصاصي الأشعة عبدالرحمن بن حسين القيسي، أحد منسوبي وزارة الداخلية على درجة الدكتوراة في تخصص "تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي" من جامعة قلاسقو في بريطانيا.
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"القيسي" يحصل على الدكتوراه من جامعة بريطانيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-01
حصل المقدم واختصاصي الأشعة عبدالرحمن بن حسين القيسي، أحد منسوبي وزارة الداخلية على درجة الدكتوراة في تخصص "تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي" من جامعة قلاسقو في بريطانيا.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:15 PM
"القيسي" يحصل على الدكتوراه من جامعة بريطانية
حصل المقدم واختصاصي الأشعة عبدالرحمن بن حسين القيسي، أحد منسوبي وزارة الداخلية على درجة الدكتوراة في تخصص "تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي" من جامعة قلاسقو في بريطانيا.
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