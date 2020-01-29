إزالة "مزرعة عشوائية" للدواجن داخل حي سكني شمال جدة

بعد بلاغ أحد المواطنين .. مصادرة ١٥٠٠ دجاجة و١٠٠ كيس علف

أزال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مزرعة عشوائية للدواجن داخل حي سكني بشمال المحافظة، وصادر (١٥٠٠) دجاجة حية و(١٠٠) كيس علف للدواجن.

وتمّ طهير الموقع بالكامل والرش بالمبيدات والمعقمات الحشرية، بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود حظائر عشوائية مخالفة للدواجن داخل حي سكني شمال المحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ أنه تم وقوف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وبلدية بريمان الفرعية وبمشاركة الجهات المساندة المكوّنة من إدارة أسواق النفع العام، وإدارة حمّى الضنك حيث تم أخذ عيّنات من الماء لفحصها من قِبل الأمانة، وتمّت إزالة الحظائر وتطهير الموقع بالكامل والرش بالمبيدات والمعقمات الحشرية وأعدّت اللجنة محضراً بالواقعة.