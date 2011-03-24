وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الأمريكي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الأمريكي
استعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية
تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الأمريكي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-22
تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
08:44 PM
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من نظيره الأمريكي
استعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية
تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.