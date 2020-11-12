"محمد بن سلمان" يعزي هاتفياً ملك البحرين وولي العهد في وفاة رئيس الوزراء

سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة لملك البحرين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر جلالة ملك مملكة البحرين عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد ـ رحمه الله ـ.

كما أجرى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفياً آخر، اليوم، بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة لسمو ولي العهد البحريني في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً لسمو ولي العهد التوفيق في منصبه الجديد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في مملكة البحرين.

فيما عبر سمو ولي العهد البحريني، عن التقدير لسمو ولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد ـ رحمه الله ـ، مقدماً الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

