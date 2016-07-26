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"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية

بعد حصولها على رخصة مشغّل افتراضي MVNO من هيئة الاتصالات

بعد حصولها على رخصة مشغّل افتراضي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقّعت شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" وشركة "زين السعودية" اتفاقية تمكنها من الاستفادة من خدمات البنية التحتية لشبكة "زين السعودية" لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لعملائها.

ووقع عن "زين السعودية" الرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، وعن شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة"، الرئيس التنفيذي عبدالمحسن بن عبدالله الجويان.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" عبدالمحسن بن عبدالله الجويان، قائلاً: "نسعد بتوقيع الاتفاقية مع شركة رائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة، ونطمح من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع زين السعودية، للمساهمة في توسيع ونمو سوق الاتصالات في السعودية البالغ نحو 69 مليار ريال، وزيادة التنافسية التي تصب في مصلحة المجتمع والمستهلكين، الأفراد والمؤسسات، من خلال توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، لاسيما مع الشبكة الأكبر للجيل الخامس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن: "الاتفاقية مع شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة هي شراكة إستراتيجية، نطمح من خلالها إلى إتاحة خيارات إضافية للمستخدمين، وبما يتواءم مع مستهدفات القطاع بقيادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي، من خلال تمكين إتاحة البنية التحتية لـزين السعودية من أبراج وترددات، لقطاع أوسع من المستخدمين من عملاء شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة للاستفادة من أكبر شبكة جيل خامس في المملكة والمنطقة ".

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أحد أوجه التعاون الإستراتيجي بين "زين السعودية" مع شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة"، التي تهدف إلى تعزيز حضور الشركتين وتحقيق تطلعاتهما في توسيع نطاق انتشار خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات على أوسع نطاق في المملكة، وهو ما يعطي فرصة أكبر للأفراد للاستفادة من خدمات هذا القطاع الحيوية، التي باتت جزءاً محورياً لتلبية مختلف الاحتياجات اليومية التي يحتاج إليها الفرد، إضافة إلى رفع تنافسية القطاع على مستوى جودة الخدمات المقدمة والأسعار التي ستكون حكماً في مصلحة المستهلك النهائي.

وستعمل شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" على تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بموجب الترخيص الجديد الذي حصلت عليه، ويشمل ذلك تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة من "زين السعودية" التي تمتلك بدورها أكبر شبكة لخدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة والمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية
سبق

بعد حصولها على رخصة مشغّل افتراضي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقّعت شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" وشركة "زين السعودية" اتفاقية تمكنها من الاستفادة من خدمات البنية التحتية لشبكة "زين السعودية" لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لعملائها.

ووقع عن "زين السعودية" الرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، وعن شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة"، الرئيس التنفيذي عبدالمحسن بن عبدالله الجويان.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" عبدالمحسن بن عبدالله الجويان، قائلاً: "نسعد بتوقيع الاتفاقية مع شركة رائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة، ونطمح من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع زين السعودية، للمساهمة في توسيع ونمو سوق الاتصالات في السعودية البالغ نحو 69 مليار ريال، وزيادة التنافسية التي تصب في مصلحة المجتمع والمستهلكين، الأفراد والمؤسسات، من خلال توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، لاسيما مع الشبكة الأكبر للجيل الخامس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن: "الاتفاقية مع شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة هي شراكة إستراتيجية، نطمح من خلالها إلى إتاحة خيارات إضافية للمستخدمين، وبما يتواءم مع مستهدفات القطاع بقيادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي، من خلال تمكين إتاحة البنية التحتية لـزين السعودية من أبراج وترددات، لقطاع أوسع من المستخدمين من عملاء شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة للاستفادة من أكبر شبكة جيل خامس في المملكة والمنطقة ".

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أحد أوجه التعاون الإستراتيجي بين "زين السعودية" مع شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة"، التي تهدف إلى تعزيز حضور الشركتين وتحقيق تطلعاتهما في توسيع نطاق انتشار خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات على أوسع نطاق في المملكة، وهو ما يعطي فرصة أكبر للأفراد للاستفادة من خدمات هذا القطاع الحيوية، التي باتت جزءاً محورياً لتلبية مختلف الاحتياجات اليومية التي يحتاج إليها الفرد، إضافة إلى رفع تنافسية القطاع على مستوى جودة الخدمات المقدمة والأسعار التي ستكون حكماً في مصلحة المستهلك النهائي.

وستعمل شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" على تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بموجب الترخيص الجديد الذي حصلت عليه، ويشمل ذلك تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة من "زين السعودية" التي تمتلك بدورها أكبر شبكة لخدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة والمنطقة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
10:42 AM

"الاتصالات المتكاملة" توقّع اتفاقية مع "زين السعودية" للاستفادة من بنيتها التحتية

بعد حصولها على رخصة مشغّل افتراضي MVNO من هيئة الاتصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد حصولها على رخصة مشغّل افتراضي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقّعت شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" وشركة "زين السعودية" اتفاقية تمكنها من الاستفادة من خدمات البنية التحتية لشبكة "زين السعودية" لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لعملائها.

ووقع عن "زين السعودية" الرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، وعن شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة"، الرئيس التنفيذي عبدالمحسن بن عبدالله الجويان.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" عبدالمحسن بن عبدالله الجويان، قائلاً: "نسعد بتوقيع الاتفاقية مع شركة رائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة، ونطمح من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع زين السعودية، للمساهمة في توسيع ونمو سوق الاتصالات في السعودية البالغ نحو 69 مليار ريال، وزيادة التنافسية التي تصب في مصلحة المجتمع والمستهلكين، الأفراد والمؤسسات، من خلال توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، لاسيما مع الشبكة الأكبر للجيل الخامس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن: "الاتفاقية مع شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة هي شراكة إستراتيجية، نطمح من خلالها إلى إتاحة خيارات إضافية للمستخدمين، وبما يتواءم مع مستهدفات القطاع بقيادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي، من خلال تمكين إتاحة البنية التحتية لـزين السعودية من أبراج وترددات، لقطاع أوسع من المستخدمين من عملاء شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة للاستفادة من أكبر شبكة جيل خامس في المملكة والمنطقة ".

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أحد أوجه التعاون الإستراتيجي بين "زين السعودية" مع شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة"، التي تهدف إلى تعزيز حضور الشركتين وتحقيق تطلعاتهما في توسيع نطاق انتشار خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات على أوسع نطاق في المملكة، وهو ما يعطي فرصة أكبر للأفراد للاستفادة من خدمات هذا القطاع الحيوية، التي باتت جزءاً محورياً لتلبية مختلف الاحتياجات اليومية التي يحتاج إليها الفرد، إضافة إلى رفع تنافسية القطاع على مستوى جودة الخدمات المقدمة والأسعار التي ستكون حكماً في مصلحة المستهلك النهائي.

وستعمل شركة "الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" على تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بموجب الترخيص الجديد الذي حصلت عليه، ويشمل ذلك تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة من "زين السعودية" التي تمتلك بدورها أكبر شبكة لخدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة والمنطقة.

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