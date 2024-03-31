صبيا.. البلدية عن مخطط "عكوة": أشعرنا المحافظة لإيقاف البناء والتخطيط

إعلانات البيع لا زالت متواصلة وسعر القطعة ١٠٠ ألف ريال

كشفت بلدية صبيا مستجدات عن قضية المخطط الذي أشار إليه مواطنون بأنه يقع في منطقة سيول من جبل عكوة وما جاوره، وبينت في ردها على ما نشرته "سبق" أنها قامت بمخاطبة محافظ صبيا، بإيقاف الورثة وعدم البناء في الموقع أو تخطيطه، إلاّ وفق الأنظمة والتعليمات، وحسب مخطط معتمد ومستوفٍ لجميع الشروط والتعليمات.

وقالت البلدية على لسان رئيسها سفر الشهراني، إن الموقع مملوك بصك لورثة، وقد لاحظ المختصون ببلدية محافظة صبيا وجود بعض البتر العشوائية وتم وقوف المختصين على الموقع، وأفادهم وكيل الورثة بأن ذلك عبارة عن تقسيمات بين الورثة فقط.

وفيما أكدت البلدية مطالبتها إيقاف الورثة عن تخطيط الأرض بشكل عشوائي، تبين أنها بصك شرعي ولكنه زراعي، كشف مواطنون أن إعلانات البيع من المخطط متواصلة وسعر القطعة ١٠٠ ألف ريال، مؤكدين أن أعمال إنشاءات حالياً موجودة في أرض المخطط ما يستدعي اتخاذ الإجراءات.

وكان قد حذر مواطنون من تكرار "كارثة غرق جدة" في مخطط عشوائي بمحافظة صبيا وتحديداً في قرية جخيرة ومحاذٍ لجبل عكوة الشهير، وذلك بعد بدء البناء في المخطط الذي تم توزيعه مع إعلانات البيع دونما توخٍ للمخاطر المتمثلة في تدفق سيول في عمق المخطط قادمة من جبل عكوة الجنوبي وما جاوره.

وأكد مواطنون أن على البلدية التدخل لإيقاف المخطط واستكمال التراخيص وعدم التزام الصمت حتى وقوع كارثة لمواطنين قد يشترون وهم لا يعرفون الموقع؛ حيث يعبر مجرى السيول المتدفقة من عكوة ولا يوجد به بنية تحتية كافية.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن إحدى الجهات المعنية بمنطقة بصبيا قد خاطبت المحافظة بطلب النظر في وضع المخطط الذي يقوم على بيعه وتوزيعه ورثة مواطن ولكنه قد يتسبب في كارثة غرق، خصوصاً أن هناك من بدأ التأسيس والبناء رغم خطورة الموقع.