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"الجبير" يستعرض تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالقدس

خلال مشاركته باجتماع اللجنة السداسية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم، في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لجهود وتحركات اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية، للتعامل مع تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالقدس، وتأثيره على مستقبل عملية السلام.

وكان وزير الخارجية قد شارك اليوم في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية بشأن القدس الذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالقدس
سبق

شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم، في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لجهود وتحركات اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية، للتعامل مع تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالقدس، وتأثيره على مستقبل عملية السلام.

وكان وزير الخارجية قد شارك اليوم في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية بشأن القدس الذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
07:31 PM

"الجبير" يستعرض تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالقدس

خلال مشاركته باجتماع اللجنة السداسية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بروكسل
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شارك وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم، في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لجهود وتحركات اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية، للتعامل مع تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالقدس، وتأثيره على مستقبل عملية السلام.

وكان وزير الخارجية قد شارك اليوم في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية بشأن القدس الذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل.

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