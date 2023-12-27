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بدأ يتزايد في السعودية.. "أوميكرون" يجتاح دولاً عربية.. والأردن الأعلى بـ295 إصابة

عدد الدول التي اجتاحها تجاوز الـ115 حتى الآن

أكدت وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي، الدكتور محمد العبد العالي، أن فيروس أوميكرون المتحور بدأ يتجه إلى أن يكون هو السائد عالميًّا، لافتًا إلى أن عدد الدول التي اجتاحها تجاوز الـ115 دولة حتى الآن.

وكانت السعودية قد سجلت في شهر ديسمبر الحالي -بحسب إحصائية أعدتها "سبق" بالاعتماد على الإعلان اليومي لتقارير وزارة الصحة- أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا.

فيما أعلنت الوزرة في وقت سابق تسجيل حالات مصابة بالمتحور أوميكرون.

وتفصيلاً، بيَّن العبدالعالي أن بعض الدول أصبح هذا الفيروس يشكل النسبة الأكبر من بين المتحورات فيها، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: "لدينا في السعودية نسبة من متحور أوميكرون، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة".

وقال إن السعودية من أعلى الدول المصنفة عالميًّا في مواجهة جائحة كورونا، وشدَّد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، منها ارتداء الكمامة والتباعد. داعيًا للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

ومن جهة أخرى، سجَّلت الأردن أعلى إصابة بالفيروس؛ إذ أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في السعودية.

وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي أعلنتها الوزارة خلال الأيام الماضية.

وأكد "البلبيسي" أن وزارة الصحة ستستمر بإعلان أية حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا، وبكل شفافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدأ يتزايد في السعودية.. "أوميكرون" يجتاح دولاً عربية.. والأردن الأعلى بـ295 إصابة
سبق

أكدت وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي، الدكتور محمد العبد العالي، أن فيروس أوميكرون المتحور بدأ يتجه إلى أن يكون هو السائد عالميًّا، لافتًا إلى أن عدد الدول التي اجتاحها تجاوز الـ115 دولة حتى الآن.

وكانت السعودية قد سجلت في شهر ديسمبر الحالي -بحسب إحصائية أعدتها "سبق" بالاعتماد على الإعلان اليومي لتقارير وزارة الصحة- أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا.

فيما أعلنت الوزرة في وقت سابق تسجيل حالات مصابة بالمتحور أوميكرون.

وتفصيلاً، بيَّن العبدالعالي أن بعض الدول أصبح هذا الفيروس يشكل النسبة الأكبر من بين المتحورات فيها، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: "لدينا في السعودية نسبة من متحور أوميكرون، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة".

وقال إن السعودية من أعلى الدول المصنفة عالميًّا في مواجهة جائحة كورونا، وشدَّد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، منها ارتداء الكمامة والتباعد. داعيًا للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

ومن جهة أخرى، سجَّلت الأردن أعلى إصابة بالفيروس؛ إذ أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في السعودية.

وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي أعلنتها الوزارة خلال الأيام الماضية.

وأكد "البلبيسي" أن وزارة الصحة ستستمر بإعلان أية حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا، وبكل شفافية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:31 PM

بدأ يتزايد في السعودية.. "أوميكرون" يجتاح دولاً عربية.. والأردن الأعلى بـ295 إصابة

عدد الدول التي اجتاحها تجاوز الـ115 حتى الآن

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي، الدكتور محمد العبد العالي، أن فيروس أوميكرون المتحور بدأ يتجه إلى أن يكون هو السائد عالميًّا، لافتًا إلى أن عدد الدول التي اجتاحها تجاوز الـ115 دولة حتى الآن.

وكانت السعودية قد سجلت في شهر ديسمبر الحالي -بحسب إحصائية أعدتها "سبق" بالاعتماد على الإعلان اليومي لتقارير وزارة الصحة- أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا.

فيما أعلنت الوزرة في وقت سابق تسجيل حالات مصابة بالمتحور أوميكرون.

وتفصيلاً، بيَّن العبدالعالي أن بعض الدول أصبح هذا الفيروس يشكل النسبة الأكبر من بين المتحورات فيها، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا: "لدينا في السعودية نسبة من متحور أوميكرون، ونسبته تتزايد، ونتوقع المزيد من الإصابات في المرحلة القادمة".

وقال إن السعودية من أعلى الدول المصنفة عالميًّا في مواجهة جائحة كورونا، وشدَّد على أن كبح جماح الموجة المتوقعة هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، منها ارتداء الكمامة والتباعد. داعيًا للمبادرة للحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا لأهميتها في مواجهة المتحورات.

ومن جهة أخرى، سجَّلت الأردن أعلى إصابة بالفيروس؛ إذ أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" في السعودية.

وقال مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصلت إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي أعلنتها الوزارة خلال الأيام الماضية.

وأكد "البلبيسي" أن وزارة الصحة ستستمر بإعلان أية حالات يتم تأكيد إصابتها تباعًا، وبكل شفافية.

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