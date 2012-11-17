النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطيران المدني" تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

بالإضافة إلى تنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "CORSIA"

جددت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة؛ حيث حددت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًّا ذات الكفاءة العالية.

وبيّنت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرصًا استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030م.

وأكد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، وإعادة تشكيل أجواء المملكة بشكل يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية؛ مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطيران المدني" تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة
سبق

جددت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة؛ حيث حددت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًّا ذات الكفاءة العالية.

وبيّنت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرصًا استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030م.

وأكد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، وإعادة تشكيل أجواء المملكة بشكل يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية؛ مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولًا.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
10:25 AM

"الطيران المدني" تدرس تحويل بعض المطارات للتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة

بالإضافة إلى تنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "CORSIA"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,437

جددت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة؛ حيث حددت خططًا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميًّا ذات الكفاءة العالية.

وبيّنت الهيئة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرصًا استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030م.

وأكد مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، عزم الهيئة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، وإعادة تشكيل أجواء المملكة بشكل يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية؛ مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة