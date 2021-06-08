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"عثمان العثمان" إلى رحمة الله

ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان عمه عثمان بن عبدالله آل عثمان( يرحمه الله تعالى) بعد عناء طويل مع المرض.

ويسأل منسوبو ومنسوبات الجمعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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"عثمان العثمان" إلى رحمة الله
سبق

ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان عمه عثمان بن عبدالله آل عثمان( يرحمه الله تعالى) بعد عناء طويل مع المرض.

ويسأل منسوبو ومنسوبات الجمعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
12:45 AM

"عثمان العثمان" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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390

ينعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان عمه عثمان بن عبدالله آل عثمان( يرحمه الله تعالى) بعد عناء طويل مع المرض.

ويسأل منسوبو ومنسوبات الجمعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

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