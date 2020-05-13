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بشائر الخير بالمملكة.. حالات التعافي من "كورونا" تتواصل وتلامس الـ40%

"متحدث الصحة": ارتفعت منذ الأمس وتجاوزت الـ 2000.. ونسير بالاتجاه الصحيح

لامست عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية حتى الآن الـ40% من إجمالي عدد الحالات المسجلة والبالغة 44830 حالة حيث غادر منهم المستشفى 17622 فيما لايزال 26900 يتلقون العلاج.

وكانت عدد حالات التعافي من "الفيروس" قد تخطت يوم أمس واليوم عدد حالات الإصابات المسجلة لأول مرة منذ تسجيل أول حالة قادمة من الخارج في الثاني من مارس الماضي فيما بقيت حالات الوفاة عند أرقام متدنية 273 حالة فقط معظمها تعاني من حالات مزمنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أصبحنا نرصد منذ أيام نمواً وارتفاعاً في حالات التعافي تتجاوز أرقاماً كبيرة تجاوزت الـ 1000 حالة كما ارتفعت منذ الأمس إلى أن تجاوزت الـ 2000 وهذا ما يجعلنا نستبشر بمواصلة حالات الارتفاع في التعافي، وبإذن الله نسجل حالات تعاف أكبر.

وأوضح أن الحالات النشطة هي الأخرى ومنذ يوم الأمس ولأول مرة بدأت النزول فيها ولا زالت تسجل لليوم التالي هذا المستوى من الانخفاض، معتبراً ذلك من الأمور المبشرة لنا مما يدلل على أن جميع الاحترازات الوقائية والالتزام الذي يقوم به فئة واسعة من المجتمع تؤتي ثمارها وهو ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح وإن كان لايزال أمامنا مزيداً من الخطوات لنصل إلى أهدافنا في التحكم النهائي في تجاوز هذه الجائحة العالمية، مشدداً على أهمية وضرورة البقاء مستمرين بالاحترازات للوصول إلى هدف الانتهاء من فيروس كورونا.

السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بشائر الخير بالمملكة.. حالات التعافي من "كورونا" تتواصل وتلامس الـ40%
سبق

لامست عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية حتى الآن الـ40% من إجمالي عدد الحالات المسجلة والبالغة 44830 حالة حيث غادر منهم المستشفى 17622 فيما لايزال 26900 يتلقون العلاج.

وكانت عدد حالات التعافي من "الفيروس" قد تخطت يوم أمس واليوم عدد حالات الإصابات المسجلة لأول مرة منذ تسجيل أول حالة قادمة من الخارج في الثاني من مارس الماضي فيما بقيت حالات الوفاة عند أرقام متدنية 273 حالة فقط معظمها تعاني من حالات مزمنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أصبحنا نرصد منذ أيام نمواً وارتفاعاً في حالات التعافي تتجاوز أرقاماً كبيرة تجاوزت الـ 1000 حالة كما ارتفعت منذ الأمس إلى أن تجاوزت الـ 2000 وهذا ما يجعلنا نستبشر بمواصلة حالات الارتفاع في التعافي، وبإذن الله نسجل حالات تعاف أكبر.

وأوضح أن الحالات النشطة هي الأخرى ومنذ يوم الأمس ولأول مرة بدأت النزول فيها ولا زالت تسجل لليوم التالي هذا المستوى من الانخفاض، معتبراً ذلك من الأمور المبشرة لنا مما يدلل على أن جميع الاحترازات الوقائية والالتزام الذي يقوم به فئة واسعة من المجتمع تؤتي ثمارها وهو ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح وإن كان لايزال أمامنا مزيداً من الخطوات لنصل إلى أهدافنا في التحكم النهائي في تجاوز هذه الجائحة العالمية، مشدداً على أهمية وضرورة البقاء مستمرين بالاحترازات للوصول إلى هدف الانتهاء من فيروس كورونا.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:14 PM

بشائر الخير بالمملكة.. حالات التعافي من "كورونا" تتواصل وتلامس الـ40%

"متحدث الصحة": ارتفعت منذ الأمس وتجاوزت الـ 2000.. ونسير بالاتجاه الصحيح

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قاسم الخبراني - الرياض
7
6,266

لامست عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية حتى الآن الـ40% من إجمالي عدد الحالات المسجلة والبالغة 44830 حالة حيث غادر منهم المستشفى 17622 فيما لايزال 26900 يتلقون العلاج.

وكانت عدد حالات التعافي من "الفيروس" قد تخطت يوم أمس واليوم عدد حالات الإصابات المسجلة لأول مرة منذ تسجيل أول حالة قادمة من الخارج في الثاني من مارس الماضي فيما بقيت حالات الوفاة عند أرقام متدنية 273 حالة فقط معظمها تعاني من حالات مزمنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أصبحنا نرصد منذ أيام نمواً وارتفاعاً في حالات التعافي تتجاوز أرقاماً كبيرة تجاوزت الـ 1000 حالة كما ارتفعت منذ الأمس إلى أن تجاوزت الـ 2000 وهذا ما يجعلنا نستبشر بمواصلة حالات الارتفاع في التعافي، وبإذن الله نسجل حالات تعاف أكبر.

وأوضح أن الحالات النشطة هي الأخرى ومنذ يوم الأمس ولأول مرة بدأت النزول فيها ولا زالت تسجل لليوم التالي هذا المستوى من الانخفاض، معتبراً ذلك من الأمور المبشرة لنا مما يدلل على أن جميع الاحترازات الوقائية والالتزام الذي يقوم به فئة واسعة من المجتمع تؤتي ثمارها وهو ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح وإن كان لايزال أمامنا مزيداً من الخطوات لنصل إلى أهدافنا في التحكم النهائي في تجاوز هذه الجائحة العالمية، مشدداً على أهمية وضرورة البقاء مستمرين بالاحترازات للوصول إلى هدف الانتهاء من فيروس كورونا.

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